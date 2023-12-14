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高雄空氣品質亮橘燈 環保局提前通知減排加強稽查

中央社／ 高雄14日電
截至上午8時，高雄空氣品質為黃色普通等級，上午部分測站達橘色提醒等級。 聯合報系資料照
截至上午8時，高雄空氣品質為黃色普通等級，上午部分測站達橘色提醒等級。 聯合報系資料照

受清晨輻射冷卻作用影響大氣擴散變差，西半部污染物累積，高雄今天上午空氣品質為黃色普通等級，部分測站達橘色提醒，高雄市環保局除提前通知減排，也將加強稽查工廠和路邊攔檢。

環保局表示，今天大環境東風及海峽渦旋，使海峽雲量偏多、大氣潮濕，且清晨受輻射冷卻作用影響，西半部產生局部霧（輻射霧），且同時造成逆溫抑制大氣垂直擴散，造成能見度較差與污染物累積。截至上午8時，高雄空氣品質為黃色普通等級，上午部分測站達橘色提醒等級。午後日照增強霧氣消散，垂直水平擴散條件轉佳，空氣品質逐步轉好。

環保局發布新聞稿指出，市府昨天提前通知轄內大型排放源盤點減排措施提早因應，包含中鋼鋁業、中纖、中油等工廠降載減排，今天則加強稽查大寮、林園區工廠許可及防制設備操作情形；通知轄內大型營建工地、堆置場提高灑水頻率，減少揚塵逸散；針對交通熱區執行路邊攔檢攔查與目測判煙稽查，透過多面向應變措施以及跨局處合作，減緩空氣品質惡化。

針對最接近民眾生活的汽機車排放空氣污染物，環保局也呼籲市民若停等怠速逾3分鐘關閉引擎，養成停車即熄火習慣，避免因怠速排放空氣污染物影響健康。環保局去年已將壽山動物園、駁二藝術特區及澄清湖等3處景點劃設為空氣品質維護區，管制出廠滿5年柴油大客車與機車均須完成定期檢測。提醒市民定期檢測愛車。

空氣品質 輻射 壽山動物園

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