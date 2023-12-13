影／張正傑走遍天涯海角音樂會3度前進金門 小朋友超嗨

大提琴家張正傑「走遍天涯海角」音樂會全國巡演第23場，今天在金門歷史民俗博物館舉行，透過美妙的弦音，結合京劇大師美猴王朱陸豪，以及鋼琴家呂冠葶的演出，讓現場將近500位的大、小朋友聽的如癡如醉，張正傑還透過音樂跟孩子玩起互動遊戲，現場氣氛超嗨的。

「你覺得聽到這首音樂讓你聯想到什麼？義大利麵、床、化妝品…」張正傑的第23場天涯海角音樂會今天上午10點多在歷史民俗博物館登場，張正傑特別來場「隨堂考」，以巴哈的無伴奏組曲，讓小朋友天馬行空地幻想電視廣告的內容，果然得到一堆讓人噴飯的答案，現場也響起陣陣的歡笑聲。

這是張正傑天涯海角音樂會第3度在金門的演出，包括金門縣文化局長呂坤和、金門縣教育處副處長洪蘋萱、金沙鎮鎮長吳有家、金沙國小校長李盈潔、何浦國小校長陳佩玉與金沙國小、何浦國小的小朋友近500人一起聆賞這場幽美又趣味十足的音樂會。

張正傑此次除了本身精湛的大提琴演奏外，還邀請了鋼琴家呂冠葶與京劇大師朱陸豪共同演出；張以名曲聖桑的《天鵝》開場，接續演奏台灣民謠《白鷺鷥》；另外，俄國作曲家蕭斯塔高維契的奏鳴曲，說明作曲家從戰爭帶來的靈感，以音樂嘲諷戰爭，在此時此地特別有感。演奏《紡織歌》模仿機器人身形，告訴小朋友千萬不能像機器人做事般僵化。

大提琴家張正傑一邊演奏法國印象派作曲家德布西的大提琴奏鳴曲，朱陸豪以美猴王的扮相，突然出現舞台上，在提琴、鋼琴間遊走玩耍，維妙維肖詮釋美猴王偷月亮的情境，讓小朋友驚喜連連，笑聲與掌聲不斷；朱陸豪也以渾厚的嗓音唱出京劇《空城計》選段進行京劇教學，讓小朋友除了對三國故事心有所感外，並引領大家認識京劇這門藝術。

此外，何浦國小李卓恩老師則為小朋友朗誦著名作家黃春明的童詩「我有恐龍多好」，將音樂和文學結合，蹦出驚喜的火花，讓小朋友一起快樂的「玩」音樂，也親近了文學。