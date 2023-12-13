快訊

到日本血拚買什麼賺最多？日旅達人發起投票 第1名僅台灣5-7折價

「台積電大同盟」明遠也布局日本 最怕找嘸年輕人來半導體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／張正傑走遍天涯海角音樂會3度前進金門 小朋友超嗨

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
大提琴家張正傑「走遍天涯海角」音樂會今天金門舉行，現場擠滿了小朋友。記者蔡家蓁／攝影
大提琴家張正傑「走遍天涯海角」音樂會今天金門舉行，現場擠滿了小朋友。記者蔡家蓁／攝影

大提琴家張正傑「走遍天涯海角」音樂會全國巡演第23場，今天在金門歷史民俗博物館舉行，透過美妙的弦音，結合京劇大師美猴王朱陸豪，以及鋼琴家呂冠葶的演出，讓現場將近500位的大、小朋友聽的如癡如醉，張正傑還透過音樂跟孩子玩起互動遊戲，現場氣氛超嗨的。

「你覺得聽到這首音樂讓你聯想到什麼？義大利麵、床、化妝品…」張正傑的第23場天涯海角音樂會今天上午10點多在歷史民俗博物館登場，張正傑特別來場「隨堂考」，以巴哈的無伴奏組曲，讓小朋友天馬行空地幻想電視廣告的內容，果然得到一堆讓人噴飯的答案，現場也響起陣陣的歡笑聲。

這是張正傑天涯海角音樂會第3度在金門的演出，包括金門縣文化局長呂坤和、金門縣教育處副處長洪蘋萱、金沙鎮鎮長吳有家、金沙國小校長李盈潔、何浦國小校長陳佩玉與金沙國小、何浦國小的小朋友近500人一起聆賞這場幽美又趣味十足的音樂會。

張正傑此次除了本身精湛的大提琴演奏外，還邀請了鋼琴家呂冠葶與京劇大師朱陸豪共同演出；張以名曲聖桑的《天鵝》開場，接續演奏台灣民謠《白鷺鷥》；另外，俄國作曲家蕭斯塔高維契的奏鳴曲，說明作曲家從戰爭帶來的靈感，以音樂嘲諷戰爭，在此時此地特別有感。演奏《紡織歌》模仿機器人身形，告訴小朋友千萬不能像機器人做事般僵化。

大提琴家張正傑一邊演奏法國印象派作曲家德布西的大提琴奏鳴曲，朱陸豪以美猴王的扮相，突然出現舞台上，在提琴、鋼琴間遊走玩耍，維妙維肖詮釋美猴王偷月亮的情境，讓小朋友驚喜連連，笑聲與掌聲不斷；朱陸豪也以渾厚的嗓音唱出京劇《空城計》選段進行京劇教學，讓小朋友除了對三國故事心有所感外，並引領大家認識京劇這門藝術。

此外，何浦國小李卓恩老師則為小朋友朗誦著名作家黃春明的童詩「我有恐龍多好」，將音樂和文學結合，蹦出驚喜的火花，讓小朋友一起快樂的「玩」音樂，也親近了文學。

音樂會尾聲張正傑還以莫札特的《土耳其進行曲》跟孩子一起玩遊戲，讓小朋友聽到主題就站起來，以身體來感受音樂的律動，小朋友都玩得超開心的，還邀約張老師有空一定要再來。

大提琴家張正傑「走遍天涯海角」音樂會今天金門舉行，他透過音樂跟小朋友互動玩遊戲。記者蔡家蓁／攝影
大提琴家張正傑「走遍天涯海角」音樂會今天金門舉行，他透過音樂跟小朋友互動玩遊戲。記者蔡家蓁／攝影
大提琴家張正傑「走遍天涯海角」音樂會全國巡演第23場，今天在金門登場，還請來京劇大師美猴王朱陸豪一起演起，現場氣氛超熱烈。記者蔡家蓁／攝影
大提琴家張正傑「走遍天涯海角」音樂會全國巡演第23場，今天在金門登場，還請來京劇大師美猴王朱陸豪一起演起，現場氣氛超熱烈。記者蔡家蓁／攝影
大提琴家張正傑「走遍天涯海角」音樂會今天在金門舉行，他邀請小朋友上台互動，炒熱氣氛。記者蔡家蓁／攝影
大提琴家張正傑「走遍天涯海角」音樂會今天在金門舉行，他邀請小朋友上台互動，炒熱氣氛。記者蔡家蓁／攝影
大提琴家張正傑「走遍天涯海角」音樂會全國巡演第23場，今天在金門歷史民俗博物館舉行，圖為小朋友專注聽張正傑的演奏。記者蔡家蓁／攝影
大提琴家張正傑「走遍天涯海角」音樂會全國巡演第23場，今天在金門歷史民俗博物館舉行，圖為小朋友專注聽張正傑的演奏。記者蔡家蓁／攝影

張正傑 京劇 音樂會

延伸閱讀

再出海輔選？蘇震清：若要去琉球 我會申請報備

何潤東金門車禍700多萬愛車半毀 晚間他發文這樣說

用歌聲鼓勵癌友 柳營奇美醫院辦音樂會

影／何潤東遭追撞！瑪莎拉蒂車尾全爛、副導卡車內 金門警方還原現場

相關新聞

台東抗議設堆肥場 縣府前警民對峙

台東海端、關山及鹿野三鄉鎮百餘民眾昨到縣府抗議私人堆肥場，不滿設置過程未辦公開說明會，遞交陳情書與連署書，要求縣府暫緩核...

屏東落山風藝術季 風的頻率 致敬海明威「老人與海」

藝術與風的完美結合，落山風不只是落山風！屏東縣車城海口港「2023落山風藝術季」12月15日起登場，繼去年展出荷蘭仿生獸...

烏魚子、金勾蝦、蚵乾、吳郭魚開發出3款產品 口感驚豔

高雄市旗津區中洲社區返鄉青年希望透過開發具在地文史特色的伴手禮，出生高雄的弘光科技大學餐旅管理系助理教授王志榮產學合作，...

影／張正傑走遍天涯海角音樂會3度前進金門 小朋友超嗨

大提琴家張正傑「走遍天涯海角」音樂會全國巡演第23場，今天在金門歷史民俗博物館舉行，透過美妙的弦音，結合京劇大師美猴王朱...

遭指擁千坪農舍、萬坪土地 鍾易仲控告張博洋惡意抹黑

台灣基進黨高雄市議員張博洋日前公開監察院財產申報資料，指藍營立委候選人鍾易仲30歲已有3萬平方米的土地，家族更有上千坪豪...

獨／高雄車站天井玻璃窗被放置多個長板 旅客：像貼狗皮膏藥

高雄鐵路地下化後，高雄火車站圓頂天棚上朵朵白雲的造型，成為民眾打卡熱點，但上周六有民眾發現高雄車站下沉式廣場的天井玻璃窗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。