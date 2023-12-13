屏東南北狹長 YouBike2月啟動 運量逾83萬人次創新高

屏東公共自行車系統自今年2月啟動YouBike 2.0至今，站點數成長3倍、累積騎乘人次增加近1.5倍，運量累積超過83萬人次，服務範圍除屏東市、潮州鎮，更擴大到東港鎮、恆春鎮內都有租借站，以甲租乙還的方式達成起訖旅運，滿足民眾交通出行的第一哩路與最後一哩路，點、線、面布設站點，提供屏東縣民通勤、通學及觀光旅客觀光遊憩使用。

屏東縣原設有Pbike公共自行車系統，縣長周春米上任後，提升公共自行車服務品質並擴大服務範圍，今年2月更換為YouBike 2.0，與共同生活圈高雄、台南使用同樣租賃系統，免跨區調度費，截至11月底，從過往Pbike站點數40站擴增到YouBike租賃站數119站，成長3倍，服務範圍在屏東市、潮州鎮、東港鎮、恆春鎮「一心三核鄉鎮市」的基礎下逐步拓展，串聯「屏東-潮州」區間沿線車站（台鐵西勢、竹田、麟洛站）及可連接東港鎮林邊站火車站皆設YouBike站點。

縣府交通旅遊處表示，屏東YouBike營運至今運量累積超過83萬人次，已是去（111）年Pbike全年度運量的近1.5倍，另外今年11月單月運量超過14.5萬人次，更創新高，預估未來使用人數將持續成長。

交旅處表示，公共自行車設站地點以重要公共運輸場站、行政機關及學校所在地為優先設置，滿足平日通勤、通學需求。屏東是觀光大縣，為滿足假日觀光需求，一心三核鄉鎮市多數觀光景點亦在土地許可下，皆有評估設置站點，未來最遠站點預估到鵝鑾鼻燈塔。