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枋寮往返大武 偏鄉客運不中斷

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

疫後長途客運搭乘量下滑、駕駛員缺工，加上南迴鐵路競爭，國光客運原訂年底停駛1778枋寮往返大武路線，為不讓偏鄉交通斷炊，交通部公路局規畫幸福巴士接手；配合幸福巴士採購，國光客運已公告，枋寮往返大武路線將延續服務至明年6月30日。

疫後長途客運搭乘率普遍明顯下滑，公路局統計，今年截至11月底已收到11家業者申請縮減班次或停駛16條路線。

其中，國光客運去年初停駛高雄往返台東路線，今年中也預告年底停駛枋寮往返大武路線。

國光客運表示，受疫情影響、南迴鐵路通車及南迴公路拓寬衝擊，枋寮往返大武線平均日載不到10人。但地方壓力，居民仍不希望原有客運停駛，想停駛也停不了，偏鄉路線只能靠政府補貼勉強營運。

國光客運日前公告，1778枋寮往返大武臨時路線，經公路局協調維持偏鄉基本交通需求，將持續服務至明年6月30日止。

枋寮端發車時刻為每日上午8時30分及下午2時；大武端發車時刻為上午11時及下午4時30分。

公路局說明，國光客運枋寮往返大武路線，為配合幸福巴士車輛採購時程，協調業者續營至明年中，後續由幸福巴士接手經營路線，預計維持每日兩端各2班次服務。

此外，國道客運運價檢討方案仍審議中，審議完成後將盡速送交通部。

國光客運 巴士 偏鄉

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