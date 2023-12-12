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高雄推動智慧城市創新 贏得國內外29座獎項

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
「高雄農來訊」提供農民即時取得病蟲害、產銷資訊等各種服務。圖／高雄市府提供
「高雄農來訊」提供農民即時取得病蟲害、產銷資訊等各種服務。圖／高雄市府提供

高雄市長陳其邁重視智慧城市數位轉型，透過公私協力，提供實證場域，與企業合作，已執行超過50個數位科技應用計畫，去年開始陸續開花結果，獲獎連連，統計已獲得國內外共29座獎項的肯定，全方位不同領域的智慧升級，從市民的醫療衛生到交通安全減災，再到農漁養殖產銷等，致力將高雄打造成以人為本的智慧永續城市。

世界智慧永續城市組織(WeGO) 九月在首爾召開大會，農業局「高雄農來訊」從全球240個提案中脫穎而出，獲頒全球綠色發展組織推薦特別獎，表彰高雄農來訊在面對當前全球氣候變遷，結合社群運用，在氣候及產銷預告、病蟲害防治、綠色食物履歷上對農民的幫助。衛生局與先進醫資合作推動「雄健康3.0」，以AI解決方案和雲端資料中心加速醫療的數位轉型，十一月在「資通訊界的亞洲盃」亞太資訊服務業組織數位高峰會，再獲頒健康科技獎。

近日《天下雜誌》城市治理卓越獎公布，交通局「AIOT數據驅動智慧交通心服務」、工務局「高雄創能光電打造淨零城市」獲得環境保護組優選；教育局「安心餐食數位票卡計畫」、農業局「高雄農來訊」獲得社會進步組優選。

財訊雜誌舉辦2023卓越貢獻獎，高雄市交通局局長張淑娟（右）獲智慧運輸領域獎。圖／高雄市府提供
財訊雜誌舉辦2023卓越貢獻獎，高雄市交通局局長張淑娟（右）獲智慧運輸領域獎。圖／高雄市府提供
「雄健康3.0」現有使用人次達66萬以上，與民間機構合作達150處據點以上。圖／高雄市府提供
「雄健康3.0」現有使用人次達66萬以上，與民間機構合作達150處據點以上。圖／高雄市府提供

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