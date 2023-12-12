快訊

不忍了！侯辦指郭璽冷飯亂炒、傳不實謠言 趙少康提告

巨人軍來台／兩場門票已賣出8成5 擋掉7000個機器人

鄰居搭電梯「每層樓狂按」他氣炸想罵人！一看角落瞬間發現誤會大了：好有愛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

親友排不到床就醫捨近求遠 陳建仁：中央補助旗山醫院蓋新大樓

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
行政院長陳建仁（左）在高雄市長陳其邁（中）、立委邱議瑩（右）陪同下視察旗山醫院。記者蔡世偉／攝影
行政院長陳建仁（左）在高雄市長陳其邁（中）、立委邱議瑩（右）陪同下視察旗山醫院。記者蔡世偉／攝影

旗山醫院是東高雄醫療中心，但目前院內僅有185床急性病床，依地方人口數推估，醫療量能遠遠不足。因此，旗山醫院計畫花20億元興建第二醫療大樓，增加約200個床位。行政院長陳建仁今到訪表示支持，並坦言「之前親戚生病到旗山醫院無病床，只能改到外地就醫」，請院方盡速將工程建設計畫提報衛福部

部立旗山醫院表示，依東高雄地方人口數換算醫療量能，約需急性病床600床，但目前在地最大的旗山醫院僅有185床，明年擴充至220床，加上附近小型醫院病床仍不滿300床，急需擴充醫療量能。旗山醫院計畫興建第二醫療大樓，能為當地增加約200個床位，預估經費20億元，醫院已自籌7億餘元，爭取市府、中央補助。

行政院長陳建仁今天在高雄市長陳其邁、立委邱議瑩的陪同下到旗山醫院視察，本身就是旗山人的陳揆以親友為例表示，經常因床位不足只好捨近求遠到義大、高醫、高長庚等大型醫院就醫。所以當場叮囑院方趕緊將第二醫療大樓的建設工程計畫規畫完整，讓衛福部交給國發會審查。希望讓當地居民不需再為了看病到處奔波，讓旗山醫院成為當地的醫療樞紐。

立委邱議瑩表示，旗山醫院不僅擔負著東高雄的居民健康問題，不少屏北地區，像里港、高樹等地居民也相當依賴。希望未來旗山醫院不僅只是增加床位數，也要多增添新的醫療設備與醫護人員，有賴行政院大力支持。

市議員林義迪對中央願意大力支持旗山醫院擴建相當感謝，他呼籲除了增加床位，停車位不足的問題也得一併解決。林希望政府能在甲仙、六龜等地設急救站，讓偏遠鄉親遇到急病時，在下山中途有機會先做急救措施。

行政院 邱議瑩 衛福部

延伸閱讀

國10延伸新威大橋今動土 陳建仁：中央與地方密切合作

陳建仁視察蘭嶼 允持續打造安全教育及醫療服務

小犬颱風重創蘭嶼 陳建仁：政府編列10億 最快1年半全島電線地下化

陳建仁輔選批馬英九 執政8年股市沒上萬點 清廉排名30名以後

相關新聞

屏縣消防局11個月接獲逾3千通謊報、騷擾電話 違者最重罰5萬

災害搶救及緊急救護分秒必爭，卻有民眾無故或惡意騷擾占線，浪費社會資源，更阻礙黃金救援時刻，屏東縣政府消防局統計，今年初至...

親友排不到床就醫捨近求遠 陳建仁：中央補助旗山醫院蓋新大樓

旗山醫院是東高雄醫療中心，但目前院內僅有185床急性病床，依地方人口數推估，醫療量能遠遠不足。因此，旗山醫院計畫花20億...

不捨毛小孩死後無歸依 東照山梁皇寶懺法會首創動物靈壇

據農委會統計，至去年底全台犬貓登記數量合計222萬隻，其中狗約有120萬、貓84萬隻，平均每年以10萬雙的速度成長。現今...

金門消防員充當接生婆緊急接生 爸媽帶新生兒致謝

金門縣消防局第一大隊金城分隊余承學、李宇棠2名消防員上月在執行楊姓孕婦急產送醫案，沒想到「寶寶等不及」孕婦在救護車抵達現...

打造恆春「有機半島」不是夢 胡麻油獲台灣農會百大精品

胡麻（黑芝麻）營養價值高，台灣目前逾9成仰賴進口，屏東縣恆春鎮農會看準養生食品市場，重新找回原生種胡麻，並打造有機一條龍...

南部2大動物園聯合推耶誕優惠 憑「1張證明」享門票0元

南台灣兩大動物園─高雄壽山動物園及台南頑皮世界野生動物園攜手推出耶誕跨年優惠，即日起至明年1月底前，憑壽山動物園全票至頑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。