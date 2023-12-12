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親友排不到床就醫捨近求遠 陳建仁：中央補助旗山醫院蓋新大樓
旗山醫院是東高雄醫療中心，但目前院內僅有185床急性病床，依地方人口數推估，醫療量能遠遠不足。因此，旗山醫院計畫花20億元興建第二醫療大樓，增加約200個床位。行政院長陳建仁今到訪表示支持，並坦言「之前親戚生病到旗山醫院無病床，只能改到外地就醫」，請院方盡速將工程建設計畫提報衛福部。
部立旗山醫院表示，依東高雄地方人口數換算醫療量能，約需急性病床600床，但目前在地最大的旗山醫院僅有185床，明年擴充至220床，加上附近小型醫院病床仍不滿300床，急需擴充醫療量能。旗山醫院計畫興建第二醫療大樓，能為當地增加約200個床位，預估經費20億元，醫院已自籌7億餘元，爭取市府、中央補助。
行政院長陳建仁今天在高雄市長陳其邁、立委邱議瑩的陪同下到旗山醫院視察，本身就是旗山人的陳揆以親友為例表示，經常因床位不足只好捨近求遠到義大、高醫、高長庚等大型醫院就醫。所以當場叮囑院方趕緊將第二醫療大樓的建設工程計畫規畫完整，讓衛福部交給國發會審查。希望讓當地居民不需再為了看病到處奔波，讓旗山醫院成為當地的醫療樞紐。
立委邱議瑩表示，旗山醫院不僅擔負著東高雄的居民健康問題，不少屏北地區，像里港、高樹等地居民也相當依賴。希望未來旗山醫院不僅只是增加床位數，也要多增添新的醫療設備與醫護人員，有賴行政院大力支持。
市議員林義迪對中央願意大力支持旗山醫院擴建相當感謝，他呼籲除了增加床位，停車位不足的問題也得一併解決。林希望政府能在甲仙、六龜等地設急救站，讓偏遠鄉親遇到急病時，在下山中途有機會先做急救措施。
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