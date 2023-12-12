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國10至新威大橋新闢道路工程動土 預計118年底完工

中央社／ 高雄12日電

國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路里港至美濃段今天動土，預計118年底完工。行政院長陳建仁出席表示，完工後可提供沿線農特產運輸等功能，盼在中央地方緊密合作下盡快完工。

國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路里港至美濃段今天舉行動土典禮，陳建仁及高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米、民進黨立委邱議瑩等人出席觀禮。

陳建仁致詞表示，透過此計畫的推動，將可提供沿線鄉鎮區的農特產運輸、觀光旅遊等功能，工程分2標進行，已在設計規劃中。執行過程充分與民眾溝通，希望在中央地方緊密合作下，工程可如質如期、甚至超前完工。

陳其邁表示，國道10號延伸到六龜，是高雄美濃、六龜及屏東里港等地區共同的期待，感謝邱議瑩持續協助爭取，今天終於動工。該工程可解決高雄東9區緊急醫療照護需求、山區觀光、農特產品運輸等，對鄉親的幫助非常大。

交通部公路局南區公路新建工程分局表示，該工程施工範圍以國道10號里港交流道匝道東端為起點，向東北延伸至新威大橋為終點。整體路線總長度為18公里，並分2個標段進行施工。

今天動土典禮為第1標工程，車道配置採雙向4車道、外側設置2慢車道，長度約9.9公里，工程經費新台幣43.26億元，預計民國116年9月完工。第2標工程主要採高架橋梁，長度約8.1公里，預計113年初辦理發包，118年底完工。

公路局表示，工程沿著屏東三張廍防汛道路布設，可減少徵收私有地，並與砂石車分流，提升行車安全性。設計生態美化兼顧，沿線建構綠生態路廊。

工程完工後，可建構高雄旗山美濃地區及屏北地區運輸走廊快捷路線，達到強化區域觀光遊憩路網、農產品運輸及搶災、救災聯外路網，並分散台28線車流，降低地區道路交通事故風險。

國道 美濃

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