高雄港務警察新戰力 警艇高P65號啟用
高雄港務警察總隊新造警艇高P65號今天啟用，總隊長梁東山表示，高雄港務分公司挹注552萬元打造高P65號，配有2具250P馬力引擎、四合一GPS航儀等，為警艇建造樹立新里程碑。
港務警察總隊今天在總隊機動中隊碼頭舉辦「高P65號」啟用祈福儀式，梁東山致詞表示，總隊警艇在高雄港區除執行治安巡邏外，因應高雄港埠旅運中心3月啟用，針對大型郵輪進行航道維安，今年危險品船航道維安更是高達3823航次。
梁東山說，鑑於港區治安維護工作與日俱增，須逐年汰換老舊警艇，以符合勤務需求；台灣港務公司高雄港務分公司去年10月挹注新台幣552萬元經費打造高P65號警艇。
梁東山也表示，高P65號針對執勤需要全新設計、艙內裝修全面優化配置，並配有2具250P馬力引擎、四合一GPS航儀、歐洲變頻冷氣設備等，船速最高可達42節，為警艇建造樹立新里程碑。
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