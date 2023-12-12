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高雄兩天傳出8家庭登革熱群聚 這區還出現社區疫情

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
防疫人員在住家浴室內水桶積水，查察有無孳生病媒蚊孑孓。圖／高市衛生局提供
防疫人員在住家浴室內水桶積水，查察有無孳生病媒蚊孑孓。圖／高市衛生局提供

時序進入12月，但高雄中午仍有近攝氏30度高溫，天天都有登革熱病例，根據高市衛生局疫調，登革熱疫情雖有趨緩趨勢，但家庭群聚數量未明顯下降，前天與昨天共有8起家庭群聚，造成16例感染，占新增確診數的35.5%，尤其是鳳山區昨即新增7例，社區群聚疫情明顯。

高市衛生局指出，截至昨天，今年以來高雄市已有2769例本土登革熱病例，單在昨天即新增25例，其中感染源為社區群聚衍生12例，分別為鳳山區7例，苓雅區及岡山區各2例，大寮區1例。

昨天新增個案共13例，分別為鳳山區3例、大寮區及鼓山區各2例，三民區、鹽埕區、新興區、大樹區、小港區及苓雅區各1例。

衛生局表示，時序入冬，但高雄登革熱病例家庭群聚數量，仍未明顯下降，單在前天與昨天，兩天內共有8起家庭群聚，造成16例感染，佔新增確診數的35.5%，顯示受氣溫下降，病媒蚊趨於集中室內避寒，請民眾做好防蚊措施。

另受暖冬影響，高雄白天氣溫仍適合病媒蚊生長，衛生局呼籲民眾務必做到「巡、倒、清、刷」清除積水容器，及加強住家室內外環境整頓，斷絕病媒蚊孳生機會，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似感染登革熱症狀時，應儘速就醫。

防疫人員在騎樓花盆積水，查獲孳生病媒蚊孑孓。圖／高市衛生局提供
防疫人員在騎樓花盆積水，查獲孳生病媒蚊孑孓。圖／高市衛生局提供

衛生局 登革熱 家庭群聚

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