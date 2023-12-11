國10延伸新威大橋工程斥資百億明動土 預計2029年底完工

國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程明天動土，斥資128億多元，路廊約18公里多，西起里港交流道、東迄新威大橋，先施作里港至美濃段，串聯高美大橋（181線），與國10及台27、185縣道等周邊道路，預計2029年底完工，單趟可縮減7公里、15分鐘路程，疏解經常性塞車、分流大型車與居民日常用車，為屏北增添一條聯外快道。

縣長周春米表示，屏東南北狹長，完善的交通網路相當重要，盼此次國道10號延伸計畫能準時平安完工，讓縣民有條快速、安全的道路可使用、建構完整的農產與觀光運輸及醫療救災路線，也為屏東交通路網再完成一塊版圖，縮小城鄉差距與均衡區域發展。

她指出，高屏第2快速道路進入第2階段環評及綜合規畫，另屏南快道可行性研究已報交通部審查，且行政院長陳建仁於11月24日視察南迴公路「屏東雙流到新路段」時，也允諾加速相關可行性研究速度，完善地方交通設施，促進產業及觀光發展。

南區公路新建工程分局表示，計畫西起里港交流道匝道東端，東迄台28線與新威大橋路口，路廊規畫1萬8100公尺（橋梁約8千公尺、路堤段約1萬100公尺），總建設經費預估128億多元，而里港至美濃段工程採購已於今年9月21日決標，美濃至六龜段仍在細部設計中。

此條新闢道路構建高雄市區到里港、美濃、六龜的運輸路線，以國道10號里港交流道為起點往東延伸，經里港鄉土庫村，路線平行土庫堤防至美濃獅山、龍肚里附近接至台28線，有利旗山地區能更便捷通往高雄市中心，並銜接利用國道1號、3號等高快速公路系統。