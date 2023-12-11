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屏東縣品牌演藝團隊及藝術館表演徵件開跑 補助金最高50萬元

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
「屏東縣政府品牌演藝團隊徵選計畫」與「屏東藝術館表演活動徵選計畫」今開跑，補助經費為5至50萬元不等，預計徵件30組以上團隊，無限制表演類型。圖／屏東縣政府提供
「屏東縣政府品牌演藝團隊徵選計畫」與「屏東藝術館表演活動徵選計畫」今開跑，補助經費為5至50萬元不等，預計徵件30組以上團隊，無限制表演類型。圖／屏東縣政府提供

為培育屏東在地表演藝術團隊，縣府辦理「屏東縣政府品牌演藝團隊徵選計畫」與「屏東藝術館表演活動徵選計畫」，補助經費為5至50萬元不等，今起至明年2月7日開放團隊申請；文化處表示，團隊可依照自身發展階段，申請新秀、傑出、菁英團隊等計畫，邀請創作力豐沛的團隊踴躍參與。

「屏東縣政府品牌演藝團隊徵選計畫」鼓勵地方演藝團隊永續發展，每年補助經費，提升團隊的展演與運營，並安排培訓課程、表演藝術專業團隊輔導及行銷宣傳規畫，還提供展演、教學場域，補助經費為1至2萬元。

文化處表示，屏東藝術館表演活動自去年起至今，已有超過50組表演團隊，舉辦各式活動或工作坊，吸引逾4千人次參與，今年預計徵件30組以上團隊，無限制表演類型，除一般展演外，也歡迎投件徵選教學工作坊。

「屏東縣政府品牌演藝團隊徵選計畫」與「屏東藝術館表演活動徵選計畫」今開跑，補助經費為5至50萬元不等，預計徵件30組以上團隊，無限制表演類型。圖／屏東縣政府提供
「屏東縣政府品牌演藝團隊徵選計畫」與「屏東藝術館表演活動徵選計畫」今開跑，補助經費為5至50萬元不等，預計徵件30組以上團隊，無限制表演類型。圖／屏東縣政府提供
「屏東縣政府品牌演藝團隊徵選計畫」與「屏東藝術館表演活動徵選計畫」今開跑，補助經費為5至50萬元不等，預計徵件30組以上團隊，無限制表演類型。圖／屏東縣政府提供
「屏東縣政府品牌演藝團隊徵選計畫」與「屏東藝術館表演活動徵選計畫」今開跑，補助經費為5至50萬元不等，預計徵件30組以上團隊，無限制表演類型。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 藝術館

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