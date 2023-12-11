屏東縣品牌演藝團隊及藝術館表演徵件開跑 補助金最高50萬元

為培育屏東在地表演藝術團隊，縣府辦理「屏東縣政府品牌演藝團隊徵選計畫」與「屏東藝術館表演活動徵選計畫」，補助經費為5至50萬元不等，今起至明年2月7日開放團隊申請；文化處表示，團隊可依照自身發展階段，申請新秀、傑出、菁英團隊等計畫，邀請創作力豐沛的團隊踴躍參與。

「屏東縣政府品牌演藝團隊徵選計畫」鼓勵地方演藝團隊永續發展，每年補助經費，提升團隊的展演與運營，並安排培訓課程、表演藝術專業團隊輔導及行銷宣傳規畫，還提供展演、教學場域，補助經費為1至2萬元。