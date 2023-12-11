茂管處推深度遊送2百元消費券 未來視成果納入更多商家

交通部觀光署茂林國家風景區管理處聯合高雄觀光圈業者推出聯合優惠活動第四部曲「高雄好玩」，精選高雄觀光圈山、海、城、原13條遊程，即日起至明年1月10日為止，前200名報名成功即有機會獲200元好玩消費券。可惜參與商圈有限，茂管處表示未來會視成果，納入更多商家。

高雄觀光圈整合高雄市38區及屏北三原鄉(霧臺鄉、三地門鄉、瑪家鄉)觀光產業，精選13條遊程，由在地產業達人及文史工作者帶路，帶領民眾體驗高雄名產製作故事、原住民皮雕工藝、童玩、生態旅遊、在地食農等，暢遊客庄、原鄉、眷村、漁村、港都，無論親子還是樂齡族都能在各項遊程中感受高雄觀光圈的多元旅遊魅力。

13條遊程除了豐富的在地文化，更有富含高雄觀光圈特產、季節特色的體驗活動，例如跟著高雄岡山傳承70年的志斌豆瓣醬走入醬缸群，親自體驗製作豆瓣醬全過程，還有高雄大寮在地團隊初冊文化根據不同時令農產特色，推出毛豆、紅豆採摘等食農教育體驗。來到屏東縣霧臺鄉，神山社區發展協會帶領遊客體驗「部落廚藝學校食農教育產地旅遊」，選用魯凱族傳統及當季食材，從產地到餐桌，認識魯凱族的飲食文化與傳統智慧。