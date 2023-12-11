快訊

南市議員秘書昨晚騎車出門未返家 今晨月津港發現遺體

中共重金圖誘我飛行員叛逃 國防部：已機先管控降低損害

嘻哈女王JESSI宣布空降台中跨年！ 三字經國罵準備好了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市議會五天八度流會 原民議員批「一天到晚點名什麼意思」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市議會今早開議因人數僅22人，未達法定開會標準，宣告再流會。記者王昭月／攝影
高市議會今早開議因人數僅22人，未達法定開會標準，宣告再流會。記者王昭月／攝影

高市議會近期進行二三讀會，因藍綠對審議預算意見不一，不斷流會，今天上午經黨團協商後，國民黨團再度清點人數，表示未依慣例審查總預算的抗議，現場僅22人到會，創下5天8度流會紀錄，原住民議員高忠德對此氣急敗壞，指大老遠從山區趕來，卻開不成會，「一天到晚點名是什麼意思」。

高雄市議會此次定期會，藍綠陣營對總預算審查的程序有「異見」，國民黨堅持依慣例先審歲入再審歲出，符合量入為出原則、也避免矛盾；綠營認為排定議程較有效率，局處首長可能按表操課，不會浪費相互的時間，議長康裕成並指，審查過程只刪不增，即使沒審完歲入先審歲出，也不會影響總預算結構，且先審歲出也非首例。

藍綠雙方僵持不下，上周二起至周五7次會議均，國民黨團均發動清點人數，結果連續四天議場在席人數都未達法定人數，共流會7次。議會為解套，今早先安排黨團協商，約近一小時討論雖達初步共識，但開議後，國民黨團仍要求清點人數，結果現場僅22人，未達開會標準，創下8度流會紀錄。

國民黨 康裕成 高雄市 議員

延伸閱讀

影／批民進黨團欺人太甚 國民黨團：退出預算朝野協商

高市議會藍綠互鬥4天7度流會 議長敲定11日黨團協商

藍綠吵成一團 高市國民黨團酸議會降格為高市府議事局

高雄市議長議員送愛到原鄉 助原鄉學童周周喝鮮乳

相關新聞

高市議會五天八度流會 原民議員批「一天到晚點名什麼意思」

高市議會近期進行二三讀會，因藍綠對審議預算意見不一，不斷流會，今天上午經黨團協商後，國民黨團再度清點人數，表示未依慣例審...

美不勝收！打造全台最長燈會 「鳳山光之季」千盞琉璃照亮黑夜

高雄鳳山今年建城235年，將首度舉辦「鳳山光之季」燈會，將以高雄版的「忘憂森林」大東濕地公園為主軸，沿著曹公圳與鳳山溪，...

嗆政風處成東廠 郭倍宏率眾要陳其邁下台 市府：查賄是檢警業務

高雄市第六選區立委候選人郭倍宏日前公開政風處文件，稱該單位要求檢方監控他，汙衊他賄選，郭痛批政風處淪為陳其邁的選務中心，...

高雄遶境隊伍放炮竹像鋪紅毯！漢神商圈瀰漫煙霧 廟方挨罰

高雄市苓雅區某宮廟昨舉行遶境活動，遶境隊伍在下午及晚上堆放大量炮竹，像鋪紅毯，點燃炮火後，瞬間讓漢神商圈整個瀰漫在煙霧之...

首屆特技大鼎BIG TOP獎 讓台灣馬戲特技業不再是綠葉

台灣首屆「特技大鼎BIG TOP獎」昨在衛武營頒獎，「最具影響力獎」由林智偉奪下，「新星獎」為孫正學，猶如馬戲特技界「奧...

高樹農夫不簡單 大仁科大寫書傳承

屏東縣大仁科技大學教師透過大學社會責任計畫「三生三化三十里高樹」計畫，走訪高樹鄉農民，透過影像紀錄、文字書寫，將農業文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。