高市議會五天八度流會 原民議員批「一天到晚點名什麼意思」

高市議會近期進行二三讀會，因藍綠對審議預算意見不一，不斷流會，今天上午經黨團協商後，國民黨團再度清點人數，表示未依慣例審查總預算的抗議，現場僅22人到會，創下5天8度流會紀錄，原住民議員高忠德對此氣急敗壞，指大老遠從山區趕來，卻開不成會，「一天到晚點名是什麼意思」。

高雄市議會此次定期會，藍綠陣營對總預算審查的程序有「異見」，國民黨堅持依慣例先審歲入再審歲出，符合量入為出原則、也避免矛盾；綠營認為排定議程較有效率，局處首長可能按表操課，不會浪費相互的時間，議長康裕成並指，審查過程只刪不增，即使沒審完歲入先審歲出，也不會影響總預算結構，且先審歲出也非首例。

藍綠雙方僵持不下，上周二起至周五7次會議均，國民黨團均發動清點人數，結果連續四天議場在席人數都未達法定人數，共流會7次。議會為解套，今早先安排黨團協商，約近一小時討論雖達初步共識，但開議後，國民黨團仍要求清點人數，結果現場僅22人，未達開會標準，創下8度流會紀錄。