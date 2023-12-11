高雄反空汙集會 僅在野陣營聲援

美麗島事件昨滿44周年，南部多個環保團體昨聚集高雄市政府前披上白布條抗議，訴求「國際人權日、興達無煤時」，並引美麗島事件為例，以「呼吸人權」、「牢裡自由」、「牢外毒氣」等道具，反諷民進黨開民主倒車，要求興達火力發電廠燃煤機組提早除役；活動邀請國民黨副總統參選人趙少康「視訊」與會，多政黨派員與會，但民進黨無人參加。

反空汙集會由南部健康空氣聯盟、南部反空汙大聯盟、高雄健康空氣行動聯盟等單位發起，訴求包含廢除興達電廠燃煤機組，爭取呼吸平權，呼籲中鋼3、4號煉焦爐退場熄火。

環團指出，高雄2019年至2021年燃煤鍋爐生煤用量是各縣市第1名，高雄燃煤鍋爐使用的生煤總量，還是台中火力發電廠一半，凸顯燃煤發電機組、鍋爐對於高雄空品影響嚴重。

南部健康空氣聯盟發言人洪輝祥指出，高雄呼吸全國最毒、最髒空氣，除承受可能罹癌風險，還讓民眾平均壽命比台北短6年，最支持執政黨的南部人，吸得是最毒空氣，站上街頭是希望政府「掃除空汙三害」，每個人「呼吸權」都不應有差別待遇。

環團發邀請函給朝野政治人物，僅國民黨、時代力量、喜樂島聯盟回應，時代力量立委陳椒華，國民黨立委參選人陳美雅、李眉蓁都到場聲援，趙少康「視訊」與會，自爆過去任環保署長也「反核電」，但現在情況不同，允諾若執政更重視環保議題。

主辦單位說，民進黨在高雄有8席立委也是執政黨，反空汙集會卻無人響應，讓與會團體失望。

高市府環保局表示，今年度高雄空品良率為歷年最佳、PM2.5平均濃度亦較去年同期下降。興達電廠1、2號機操作許可，今年9月30日屆期已不再核發操作許可證，另3、4號機113年9月30日屆期亦不再核發。也擬訂高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準草案，加嚴各項鋼鐵製程排放標準。

民進黨高雄市黨部主委許智善說，民進黨從中央到地方對反空汙推動從未缺席，但不做口水戰。