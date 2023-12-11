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高樹農夫不簡單 大仁科大寫書傳承

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣大仁科技大學教師走訪高樹鄉，透過影像紀錄、文字書寫，描繪農民生命故事。記者劉星君／攝影
屏東縣大仁科技大學教師走訪高樹鄉，透過影像紀錄、文字書寫，描繪農民生命故事。記者劉星君／攝影

屏東縣大仁科技大學教師透過大學社會責任計畫「三生三化三十里高樹」計畫，走訪高樹鄉農民，透過影像紀錄、文字書寫，將農業文化保存，描繪農民生命故事，出版「高樹鄉六個不簡單農夫」一書與紀錄片，昨在高樹鄉智慧農業學校發表，尋求社區共榮共好。

計畫主持人之一、大仁科大社工系教授林爵士說，透過計畫找尋屏東高樹土地、農民故事，保存農業文化，包括檳榔心芋的張希仁、國王蜜棗王證淯、幸福咖啡曾坤木、彎腰鳳梨洪銘聰、冠軍芭樂利庚河、阿九鳳梨阮氏政與酪梨農黃湘智。

林爵士說，藉由文字書寫、影像紀錄，整合產官學串連平台、搭配課程，帶領師生走入地方，認識地方文史，記錄青農、銀農、新住民的故事，出版「高樹六個不簡單農夫」。

書本主角之一高樹鄉農會總幹事、鳳梨農洪銘聰說，感謝校方幫助高樹農民，期許未來農會、學校能一起打拚，協力提供更多創意想法給農民，讓高樹越來越好。

高樹鄉長梁正翰說，高樹是水質水源保護區，也是屏東最北鄉鎮，種植農作物多元，書本、影像記錄，呈現高樹鄉軟實力；大仁科大則期許，透過計畫執行與社區共榮共好，並專注小農文化傳承，更期盼為大學社會責任，開創地方文學新篇章。

農民 屏東縣 鳳梨

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