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影／橘色惡魔席捲高雄 現場吸引八萬群眾熱情擠爆
日本京都橘高校吹奏樂部今天下午在高雄時代大道演出，根據市府統計現場吸引8.5萬人觀賞，場面十分熱絡，日本橘高校連續帶來多首青春活力經典曲目，退場前還加碼演出經典SING SING SING爵士樂曲，熱情動感的演出，獲得不絕掌聲。
這次橘高校二度來台演出，98人來台首場演出就在高雄，高人氣吸引大批民眾早早就到時代大道卡位，線上觀看人數也有超過萬人，橘高校吹奏樂部連續帶來多首青春歡樂、活力節奏的經典曲目，整齊劃一且動感十足的演出，讓現場掌聲與歡呼聲不斷。不少民眾表示表演真的很精彩，尤其是非常可愛的笑容融化人心。
高雄市長陳其邁說，非常感謝橘高校帶來這麼活潑熱血、專業又感染力爆棚的精彩演出，燦爛的橘式笑容更讓所有人都深受感動；期盼透過音樂表演，以及青年學生之間的交流，讓台日友情更加深化緊密。
除了眾所期待的橘高校演出外，包括高雄中學儀隊、高雄女中樂儀隊、高雄高商樂旗隊、樹德家商啦啦隊及中正預校樂旗5所學校也同場表演。
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