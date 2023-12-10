養蚊20餘年 澄清湖海水館 沒整修計畫

高雄市澄清湖風景區淡水館、海水館曾是台灣最大水族館，淡水館多年前改建為遊客中心暨文史館，海水館因鋼筋鏽蝕列為危樓、封閉閒置多年，遊客納悶「養蚊子這麼多年，何時才要改建」；管理單位台灣自來水公司說明，海水館列危樓已封閉，但受限經費、暫無整修計畫。

澄清湖原是曹公圳的灌溉埤塘，是高雄市第一大湖，曾被譽為台灣第一風景區，進入澄清湖大門可看到兩棟中國風格建築物，右側是海水館、左側是淡水館，是當年前總統蔣介石為觀賞魚類而興建，展示世界各國珍奇魚類，全盛時期吸引海內外遊客到訪。

遊客日前向本報投訴，到澄清湖旅遊多次，發現海水館鋼筋鏽蝕，外觀看起來像是老舊危樓，「小時候的回憶不見了，相當可惜」，希望管理單位盡快整修或拆除重建，不要養蚊子。

台灣自來水公司第7區管理處說，海水館因海水滲透鋼筋腐蝕，已封閉20餘年，淡水館2016年封館改建為遊客中心，持續使用中。

第7區管理處表示，澄清湖現有從地下指揮作戰中心改建而成的海洋奇珍園，內有海水漁、水母、珊瑚、貝類，採委外經營，遊客須額外購票入內。