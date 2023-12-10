快訊

亞錦賽／冠軍賽中日大戰加開座位 近2.2萬席門票2分鐘秒殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

養蚊20餘年 澄清湖海水館 沒整修計畫

聯合報／ 記者王勇超卜敏正／高雄報導

高雄市澄清湖風景區淡水館、海水館曾是台灣最大水族館，淡水館多年前改建為遊客中心暨文史館，海水館因鋼筋鏽蝕列為危樓、封閉閒置多年，遊客納悶「養蚊子這麼多年，何時才要改建」；管理單位台灣自來水公司說明，海水館列危樓已封閉，但受限經費、暫無整修計畫。

澄清湖原是曹公圳的灌溉埤塘，是高雄市第一大湖，曾被譽為台灣第一風景區，進入澄清湖大門可看到兩棟中國風格建築物，右側是海水館、左側是淡水館，是當年前總統蔣介石為觀賞魚類而興建，展示世界各國珍奇魚類，全盛時期吸引海內外遊客到訪。

遊客日前向本報投訴，到澄清湖旅遊多次，發現海水館鋼筋鏽蝕，外觀看起來像是老舊危樓，「小時候的回憶不見了，相當可惜」，希望管理單位盡快整修或拆除重建，不要養蚊子。

台灣自來水公司第7區管理處說，海水館因海水滲透鋼筋腐蝕，已封閉20餘年，淡水館2016年封館改建為遊客中心，持續使用中。

第7區管理處表示，澄清湖現有從地下指揮作戰中心改建而成的海洋奇珍園，內有海水漁、水母、珊瑚、貝類，採委外經營，遊客須額外購票入內。

澄清湖 淡水 魚類

延伸閱讀

台中西屯工安意外 男子跌倒鋼筋插臀部送醫

高雄澄清湖海水館荒廢養蚊子 台水公司：未來若有經費將整修

行車記錄器壞了誰肇事？淡水警過濾百輛車還真相 翁寫信感謝

淡水福德公幼114學年裁撤 議員呼籲配套規劃

相關新聞

高雄輕軌通過初勘 拚元旦試營運

高雄輕軌力拚明年元旦試營運，昨在左營區龍德新路及大順路口北側軌道辦初勘演練，模擬鄰近建物掉落物砸擊列車車廂，導致列車無法...

恆春旅遊醫院 新大樓21日啟用

屏東恆春觀光熱季遊客可達400萬人，當地居民5萬人，但長期醫療資源不足，尤其急重症病患轉診路遙遠，經地方爭取，行政院核定...

養蚊20餘年 澄清湖海水館 沒整修計畫

高雄市澄清湖風景區淡水館、海水館曾是台灣最大水族館，淡水館多年前改建為遊客中心暨文史館，海水館因鋼筋鏽蝕列為危樓、封閉閒...

美濃白玉蘿蔔季 百人搶拔

美濃冬季特產「白玉蘿蔔」今年因氣候晚收成1個月，本月大豐收，農會昨舉辦白玉蘿蔔季，大批遊客爭相報名，下田採收蘿蔔，人手一...

高雄駅一番街 上百COSER齊聚

高雄火車站「高雄駅一番街」R11商場昨開幕，吸引上百名COSER參與活動，市長陳其邁化身奇異博士到場，強調把高雄驛打造成...

檢舉暴增 高市小黃擬陳抗

交通違規新制6月上路，民眾檢舉違規項目增加至59項，不少縣市都出現檢舉量暴增情況，也讓職業駕駛叫苦。全國汽車駕駛人權益聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。