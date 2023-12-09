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屏東文學獎破紀錄吸引逾6百件投稿 17人脫穎而出

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
2023屏東文學獎頒獎典禮今於屏東總圖一樓大廳舉行，今年徵件文類短篇小說、散文、新詩、兒童文學以及創作獎助，計有17名得獎者脫穎而出。記者張已亷／攝影
2023屏東文學獎頒獎典禮今於屏東總圖一樓大廳舉行，今年徵件文類短篇小說、散文、新詩、兒童文學以及創作獎助，計有17名得獎者脫穎而出。記者張已亷／攝影

2023屏東文學獎頒獎典禮今於屏東總圖一樓大廳舉行，今年徵件文類有短篇小說、散文、新詩、兒童文學以及創作獎助，計有17名得獎者脫穎而出；縣長周春米表示，今年屏東文學獎以「字造春風」為題，投稿者來自各地，題材森羅萬象，目不暇給，透過創作者之筆，傳遞屏東在地能量。

她說，得獎作品故事性豐富且情感濃厚，關注角度如在地風土、家族書寫、民俗信仰等，呼應年度主題，由文字製造如沐春風的感覺，「文學之於我，是當我在繁忙之中，能帶領我到遠方，放下壓力」，縣府也將作品集結出版，「跟大家分享文學的屏東，屏東的文學」。

此次擔任評審的屏科大通識教育中心教授王國安表示，屏東文學獎是從地方土地長出的獎項，創作者將自身對於空間的感受、長期生活的記憶，或是旅行的感受，書寫成新詩、散文等，而此次獲獎的作品多貼近常民生活記憶及溫度，題材多元且散佈不同鄉鎮，人與空間互動長出不同的樣子，最後能脫穎而出的作品真的非常傑出。

文化處表示，今年收件數有607件，突破歷年紀錄，獎盃由在地木工品牌「老木魚設計」打造，以大武群山和春日暖陽帶出屏東意象，每一座都是純手工打磨製作，結合藝術創作也象徵獨一無二的殊榮，獲獎作品集結出版特輯，全文以電子書上線，公告於屏東縣政府文化處臉書。

另外，在12月10日下午2點會舉辦一場屏東作家身影紀錄片放映與映後對談，邀請吳晟與封德屏2名重量級作家，暢談屬於他們和屏東的南風往事，邀請讀者踴躍參與。

獲散文類首獎的39歲高雄人張簡士湋，目前任職於台鐵加祿站，「愈南邊寫愈好，跟屏東很親近」，他說，屏東像故鄉又不是故鄉，反而給他很多創作靈感。記者張已亷／攝影
獲散文類首獎的39歲高雄人張簡士湋，目前任職於台鐵加祿站，「愈南邊寫愈好，跟屏東很親近」，他說，屏東像故鄉又不是故鄉，反而給他很多創作靈感。記者張已亷／攝影
2023屏東文學獎頒獎典禮今於屏東總圖一樓大廳舉行，今年徵件文類短篇小說、散文、新詩、兒童文學以及創作獎助，計有17名得獎者脫穎而出。記者張已亷／攝影
2023屏東文學獎頒獎典禮今於屏東總圖一樓大廳舉行，今年徵件文類短篇小說、散文、新詩、兒童文學以及創作獎助，計有17名得獎者脫穎而出。記者張已亷／攝影

屏東縣政府 創作者 屏科大

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