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高雄澄清湖海水館荒廢養蚊子 台水公司：未來若有經費將整修
高雄市澄清湖風景區淡水館、海水館曾是台灣最大水族館，其中淡水館多年前改建為遊客中心暨文史館，海水館因鋼筋鏽蝕列為危樓、封閉多年，至今仍閒置，遊客納悶「養蚊子這麼多年，何時才要改建」；管理單位台灣自來水公司坦言，海水館列為危樓已封閉，目前保留作為紀念，但受限經費、暫無整修計畫。
澄清湖原本是曹公圳的灌溉埤塘，是高雄市第一大湖，曾被譽為台灣第一風景區，進入澄清湖大門就可看到兩棟中國風格濃烈的建築物，左側是海水館、右側是淡水館，多年前曾經是台灣最大的水族館，是當年蔣介石為了觀賞魚類而興建，展示世界各國的珍奇魚類，全盛時期吸引海內外遊客前來觀賞。
有遊客向聯合報投訴，近日到澄清湖旅遊，發現海水館鋼筋鏽蝕，外觀看起來像是老舊危樓，「小時候的回憶不見了，相當可惜」，希望自來水公司能夠編列預算進行修復。
台灣自來水公司第7區管理處說，海水館因海水滲透鋼筋腐蝕，早在廿、卅多年前就封閉，目前保留外觀作為紀念。淡水館在2016年封館改建為遊客中心，目前持續使用中，但已經沒有飼養魚類。
第7區管理處表示，澄清湖目前有從地下指揮作戰中心改建而成的海洋奇珍園，內有海水漁、水母、珊瑚、貝類，因為是委外經營，遊客必須先付費進入澄清湖，再額外購票入內參觀，高雄市民票價120元、全票200元、孩童票100元。高雄吳姓市民說，海洋奇珍園地方不大，但是有很多海洋生物，帶小孩來參觀還蠻不錯。
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