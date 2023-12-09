潮州日式園區展逾60輛日系改裝車款 「JDM」4大天王齊聚吸睛

屏東縣潮州鎮公所與改車團體「戀車ㄔ漢」攜手，於今在潮州日式歷史建築文化園區舉辦「戀車潮現汽機車靜態展」，區內展出超過30輛經典日系車款，入口處就能看見日本國內樣式（JDM）「4大天王」的帥氣身影，現場還有不少角色扮演員盛裝打扮，為潮州帶來濃濃日本味；公所主秘王建元表示，首次舉辦車展，再與日式園區搭配，盼帶動地方觀光。

鎮公所主任秘書王建元表示，潮州首次與南部在地汽車團隊「戀車ㄔ漢」共同舉辦車展，此次以日本國內樣式知名車款為主，還有90年代的早期經典日本車，更展出「JDM4大天王」，包含「Honda NSX」、「Mazda RX-7」、「Toyota Supra」與「Nissan Skyline GT-R」等，以日系車搭配日式園區，讓參與民眾「到潮州就像到日本」。

「戀車ㄔ漢」執行長黃俊翰表示，團隊首次與公部門合作，此次車展主打「JDM4大天王」，團長本身就是開「Honda NSX」，更難得邀到其他3輛車湊齊完整隊伍，而4輛車併排的場景，對於90年代的車迷而言是很難得的機會，更希望吸引不同受眾，將喜愛玩車、攝影的朋友帶進會場，也藉群眾帶動地方觀光效益。

他說，團隊從南部發跡，過去在北、中、南都有辦過車展，未來將成立與汽機車相關的觀光推展協會，並與高雄市觀光局、屏東縣政府等公部門一起推動，改變社會對於玩車的認知，讓民眾知道，「改裝對我們來說，就像女生喜歡包包、美容一樣，不是飆車」。