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四重溪溫泉 縣府幫老街拉皮

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東縣四重溪溫泉區最棘手的老街景觀門面改造，縣府擬補助住戶「拉皮」成立示範區。記者潘欣中／攝影
屏東縣四重溪溫泉區最棘手的老街景觀門面改造，縣府擬補助住戶「拉皮」成立示範區。記者潘欣中／攝影

屏東縣車城鄉四重溪溫泉區冬季狂吸客，縣府除啟用停車場、結合農事體驗、重修公共溫泉浴池外，最棘手的老街景觀門面改造，擬以補助住戶「拉皮」成立示範區，打造全年都好玩的觀光品牌。

「溫泉老街景觀改造最棘手！」四重溪溫泉觀光發展協會理事長張正昇說，四重溪溫泉觀光季期間生意強強滾，但活動結束又恢復冷清，遊客反映老街屋舍老舊、商家少，協會近年推動老街景觀改造，盼留住遊客，但多數住戶是經濟弱勢，意見紛雜，整合難度高。

縣府交通旅遊處長黃國維說，溫泉老街是四重溪溫泉區門面，觀光季期間在街道兩側布置燈飾，營造濃濃日式泡湯氛圍，但白天似乎有些蒼涼感，老街景觀門面改造是未來重點。

他說，規畫補助部分住戶以「拉皮」方式先做示範區，效果出來後逐步擴大，但部分住戶遷出、房舍無人居住，整合難度高，有待和住戶協調克服。

黃國維指出，四重溪位於「落山風風景特定區」遊憩廊帶上，觀光旅遊潛力十足，縣府朝打造全年都好玩的溫泉觀光目標邁進。

溫泉公園依促參法委外經營簽約9年，業者引進水豚打造「卡比園區」和賣店、夜間燈飾仍持續運作，明年整建公共浴室，另屏南青年旅創團隊推動單車山林文化遊程，要讓四重溪一年四季都好玩。

溫泉 老街 燈飾

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