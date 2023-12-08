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澎湖捕獲大批土魠魚 民眾撿便宜嚐鮮味

中央社／ 澎湖縣8日電

近日海象趨穩，澎湖漁船出海作業大有斬獲，馬公漁市場滿滿的土魠魚，讓原本高價的土魠魚跟著跌價回軟，民眾與遊客趁機撿便宜，品嚐海鮮美味。

澎湖這2天海象趨穩，漁民把握難得機會出海作業，部分漁船今天返港卸貨，每艘漁船都有所斬獲，其中1艘漁船一網捕獲300多尾土魠魚，漁工還分2次出艙標售，一夜進帳百萬元，漁民笑開懷，由於天氣持續好轉，近期還可望有一波捕撈大量漁獲。

馬公第三漁港市場今天上午擺滿土魠魚，由於數量多，標售價格也比先前稍為回軟，原本一般5公斤重為500元銷售，今天7公斤以下，都比照500元來銷售，只是漁販不幫忙宰殺，不少民眾都趁此價格撿便宜。

澎湖冬季漁汛期中，有「白金」之稱的土魠魚，是各季最主要的漁獲之一，目前以洄游至澎南、北海域，其中每年的冬季至農曆年前最為肥美，是品嚐最佳的時機。

馬公 澎湖 漁民

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