凱旋夜市遭掛嘲諷布條「笑死！已經倒閉」 管理方回應了

高雄凱旋夜市今年7月爆發經營權爭議，造成攤商與經營者衝突不斷，夜市外圍目前已架設鐵欄，僅周末跳蚤市場仍營運；但近日鐵欄上被發現掛上布條寫「哈哈哈！笑死！凱旋夜市已經倒閉」等內容，夜市管理方元凱資產公司回應將引進新團隊，打造全新園區，不延用凱旋夜市舊名。

凱旋夜市今年7月爆出股東糾紛，管理方元凱資產公司當時表示若簽約攤商繳費總數不足6成，公司將立即廢止攤販臨時集中場結束營業，並與台糖公司終止土地租約，目前當地一部分被承租作為周末跳蚤市場；近日有民眾在夜市外圍圍欄上發現布條，寫著「哈哈哈！笑死！凱旋夜市已經倒閉！要規劃什麼呢？敬請期待」，引發熱議。

該布條除明確指稱凱旋夜市已倒閉，一旁插畫還附上對話寫「你知道凱旋夜市倒了是要規劃什麼嗎」、「不知道誒！哈哈哈！笑死！」有民眾表示，夜市位置不在市區，無法吸引人潮，在氣爆事件過後人氣大減，只有當年「布魯樂谷」水上樂園算是成功，連青年夜市也是搬離當地後，如今才恢復人潮，也有民眾建議蓋兒童樂園、公園或是社會住宅。

高雄市經發局回應，目前當地跳蚤市場仍持續營業，夜市部分業者正在重新規劃，市府已要求夜市自治會必須顧及攤商權益，未來持續協助輔導。元凱資產公司表示，目前規劃引進新的經營團隊，並與新團隊合作打造全新園區，未來將保留部分特色夜市，並結合假日主題市集、居酒屋、餐酒館、幼兒體適能園區，打造市民休憩新亮點。