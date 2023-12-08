凱旋夜市遭掛嘲諷布條「笑死！已經倒閉」 管理方回應了
高雄凱旋夜市今年7月爆發經營權爭議，造成攤商與經營者衝突不斷，夜市外圍目前已架設鐵欄，僅周末跳蚤市場仍營運；但近日鐵欄上被發現掛上布條寫「哈哈哈！笑死！凱旋夜市已經倒閉」等內容，夜市管理方元凱資產公司回應將引進新團隊，打造全新園區，不延用凱旋夜市舊名。
凱旋夜市今年7月爆出股東糾紛，管理方元凱資產公司當時表示若簽約攤商繳費總數不足6成，公司將立即廢止攤販臨時集中場結束營業，並與台糖公司終止土地租約，目前當地一部分被承租作為周末跳蚤市場；近日有民眾在夜市外圍圍欄上發現布條，寫著「哈哈哈！笑死！凱旋夜市已經倒閉！要規劃什麼呢？敬請期待」，引發熱議。
該布條除明確指稱凱旋夜市已倒閉，一旁插畫還附上對話寫「你知道凱旋夜市倒了是要規劃什麼嗎」、「不知道誒！哈哈哈！笑死！」有民眾表示，夜市位置不在市區，無法吸引人潮，在氣爆事件過後人氣大減，只有當年「布魯樂谷」水上樂園算是成功，連青年夜市也是搬離當地後，如今才恢復人潮，也有民眾建議蓋兒童樂園、公園或是社會住宅。
高雄市經發局回應，目前當地跳蚤市場仍持續營業，夜市部分業者正在重新規劃，市府已要求夜市自治會必須顧及攤商權益，未來持續協助輔導。元凱資產公司表示，目前規劃引進新的經營團隊，並與新團隊合作打造全新園區，未來將保留部分特色夜市，並結合假日主題市集、居酒屋、餐酒館、幼兒體適能園區，打造市民休憩新亮點。
元凱資產公司表示，該布條是公司委外聘請公關公司做的行銷手段，目前夜市內的攤商已全數撤出，僅零星攤車自行擺攤，公司也未出面阻止或收費，未來全新園區將不會使用舊名，並結合小港機場，打造國際級觀光園區，但仍會維持跳蚤市場，目前正在討論細部規劃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言