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北市無償還地…厚植離島建設 小琉球社福館動工

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏縣府在北市府返還的用地斥資1.6億興建琉球鄉社福綜合館，昨天動工。完工示意圖／屏縣府提供
屏縣府在北市府返還的用地斥資1.6億興建琉球鄉社福綜合館，昨天動工。完工示意圖／屏縣府提供

54年前，警備總部由台北市政府出面在屏東縣琉球鄉設立少年輔育院，收容感化當時台北市的問題少年，使用不到5年就裁撤，直到前縣長潘孟安向北市前市長柯文哲爭取無償撥用才返還，縣府繼打造共融公園，爭取1.6億元經費興建琉球社會福利綜合館，昨天動工，預定2025年9月完工；縣府仍保留部分斑駁舊建築，為戒嚴時期歷史留下見證。

1965年，台北市政府在屏東離島琉球鄉強制徵收2.5公頃用地設少年輔育院，老一輩居民說，該院隔年落成，但啟用不到5年就裁撤，之後拆除部分建物，當時政府宣稱基於國家需要「強制徵收」，但徵用機關竟是台北市政府，低廉徵收價更無異是「搶劫」，因當時戒嚴，被徵收戶敢怒不敢言，之後成了荒地，是戒嚴期間一段荒誕歷史。

前縣議員洪慈綪曾邀北市前市長柯文哲登島，柯文哲當時得知北市竟有土地在小琉球，承諾處理撥用事宜，後來前縣長潘孟安、洪慈綪聯袂至北市拜訪柯文哲，8年前同意無償撥用屏東縣府；縣府打造共融公園後，向中央爭取離島建設及前瞻基礎建設經費建社福館，昨由縣長周春米主持動工儀式。

周春米說，興建社福綜合館3層樓建築，包括全齡休閒體健空間、0至6歲托育資源中心、托嬰中心、長照教學多功能教室、日間照顧中心等，辦理促進親子及家庭活動，協助弱勢家庭關懷與輔導，建構社區支持系統。

北市 屏東縣 小琉球

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