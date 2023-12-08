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巴卡拉外媒觀選團 訪馬祖關切兩岸議題

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江報導

巴卡拉基金會組織的外媒觀選團一行20多人昨抵達馬祖訪問，此行主要是觀摩小三通及拜訪連江縣長王忠銘，外媒關心焦點包括今年2月海纜斷裂事件及因應措施，對於「新四通」的觀點、假資訊介入選舉、大陸漁民越界捕魚及抽砂問題等，王忠銘知無不言。

此次外媒觀選團成員主要來自歐洲，包括捷克、奧地利、保加利亞、芬蘭、挪威、匈牙利、德國、義大利、英國等20位記者。行程包括參訪介壽獅子市場、北海坑道、梅石村、26據點、福澳碼頭觀摩小三通等，昨天下午拜會縣府。

有媒體詢問今年2月海纜斷裂事件及因應措施，王忠銘說，台馬海底電纜有3條，就算斷掉2條，還有1條就可以維持基本通訊，但2月時是3條全斷，只能靠微波來維持；他也提及，電纜線修復過程挑戰大，台灣不在東南亞的電纜線修復會員國之列，必須從亞洲其他國家請專船來修復，費用昂貴。

也有記者詢問新四通議題，王忠銘說，新四通指通橋、通水、通氣、通電，是大陸領導人習近平對福建省發展的重要政策，希望兩馬、兩門形成一日生活圈，但兩岸政治氛圍太敏感，在推動過程裡，會有一些政策上的思考，還需要獲得中央核准。目前民進黨執政，推動四通過程有困難，不代表不能推動，還是可以先做前置作業，待時機成熟再對接。

王忠銘 馬祖

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