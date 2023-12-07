總統大選逼近 巴卡拉外媒觀選團前進馬祖觀察兩岸局勢

巴卡拉基金會組織的外媒觀選團一行20多人今天抵達馬祖訪問，此行主要是觀摩小三通及拜訪連江縣長王忠銘，外媒關心焦點包括今年二月的海纜斷裂事件及因應措施、對於「新四通」的觀點、假資訊介入選舉、針對中共可能侵台做了哪些準備、大陸漁民越界捕魚及抽砂問題，王忠銘都知無不言，讓外媒很滿意。

此次外媒觀選團成員主要來自歐洲，包括捷克、奧地利、保加利亞、芬蘭、挪威、匈牙利、德國、義大利、英國等20位記者。主要行程包括參訪介壽獅子市場、北海坑道、梅石村、26據點、福澳碼頭觀摩小三通等，今天下午2時安排拜會縣府。

來自捷克的代表Gregory C. Bruno表示，外媒團此次訪問馬祖，希望與當地居民和領導人交流，了解歷史、文化，以及對台灣和中國的重要性。

有媒體詢問今年二月海纜斷裂事件及因應措施；王忠銘說，基本上台馬海底電纜有3條，就算斷掉2條，還有1條就可以維持基本通訊，但二月時是3條全斷，只能靠微波來維持，但微波的容量有限，馬祖整個需求容量大概是8.5Gbps，但當時容量只有3G，容量明顯不足；他也提及，電纜線的修復，因為我們不在東南亞的電纜線修復會員國，必須要從亞洲其他國家請專船來修復，費用昂貴，且排程很難排。

王忠銘指出，要解決島嶼的通訊問題，最安全的方法就是微波，依目前進度，大概在明年初就會完成10G以上，到那樣就算3條海底電纜全部斷掉，對外通訊都不受影響，明年中旬就可以達到目標。

也有記者詢問新四通；王忠銘表示，新四通指通橋、通水、通氣、通電，是大陸領導人習近平對福建省發展的重要政策，希望兩馬、兩門形成1日生活圈，但兩岸政治氛圍太敏感，在推動過程裡，會有一些時間跟政策上的思考，還是需要中央的核准；但目前民進黨執政，對兩岸的氛圍來講，推動四通過程是有困難，但並不代表不能推動，還是可以先做前置作業，當時機成熟時候再對接。