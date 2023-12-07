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總統大選逼近 巴卡拉外媒觀選團前進馬祖觀察兩岸局勢

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
巴卡拉基金會組織的外媒觀選團一行20多人今天抵達馬祖訪問，拜會縣長王忠銘進行交流座談。圖／連江縣政府提供
巴卡拉基金會組織的外媒觀選團一行20多人今天抵達馬祖訪問，拜會縣長王忠銘進行交流座談。圖／連江縣政府提供

巴卡拉基金會組織的外媒觀選團一行20多人今天抵達馬祖訪問，此行主要是觀摩小三通及拜訪連江縣長王忠銘，外媒關心焦點包括今年二月的海纜斷裂事件及因應措施、對於「新四通」的觀點、假資訊介入選舉、針對中共可能侵台做了哪些準備、大陸漁民越界捕魚及抽砂問題，王忠銘都知無不言，讓外媒很滿意。

此次外媒觀選團成員主要來自歐洲，包括捷克、奧地利、保加利亞、芬蘭、挪威、匈牙利、德國、義大利、英國等20位記者。主要行程包括參訪介壽獅子市場、北海坑道、梅石村、26據點、福澳碼頭觀摩小三通等，今天下午2時安排拜會縣府。

來自捷克的代表Gregory C. Bruno表示，外媒團此次訪問馬祖，希望與當地居民和領導人交流，了解歷史、文化，以及對台灣和中國的重要性。

有媒體詢問今年二月海纜斷裂事件及因應措施；王忠銘說，基本上台馬海底電纜有3條，就算斷掉2條，還有1條就可以維持基本通訊，但二月時是3條全斷，只能靠微波來維持，但微波的容量有限，馬祖整個需求容量大概是8.5Gbps，但當時容量只有3G，容量明顯不足；他也提及，電纜線的修復，因為我們不在東南亞的電纜線修復會員國，必須要從亞洲其他國家請專船來修復，費用昂貴，且排程很難排。

王忠銘指出，要解決島嶼的通訊問題，最安全的方法就是微波，依目前進度，大概在明年初就會完成10G以上，到那樣就算3條海底電纜全部斷掉，對外通訊都不受影響，明年中旬就可以達到目標。

也有記者詢問新四通；王忠銘表示，新四通指通橋、通水、通氣、通電，是大陸領導人習近平對福建省發展的重要政策，希望兩馬、兩門形成1日生活圈，但兩岸政治氛圍太敏感，在推動過程裡，會有一些時間跟政策上的思考，還是需要中央的核准；但目前民進黨執政，對兩岸的氛圍來講，推動四通過程是有困難，但並不代表不能推動，還是可以先做前置作業，當時機成熟時候再對接。

至於國防安全議題，有記者詢問中共可能侵台的相關準備與中國漁民越界捕魚及抽砂如何處理；王忠銘說，其實馬祖軍事設施一直都在，但現在戰術和戰略方面有所改變，很多的軍事設施是重在防守，不是著重在攻擊，所以在戰爭發生的時候，推動1個計畫，叫做「韌性政府」，當戰爭發生的時候，我們的承受的力量有多大、能夠維持我們所有人民基本生存的能力。

巴卡拉基金會組織的外媒觀選團一行20多人今天抵達馬祖訪問，福澳碼頭觀摩小三通。圖／連江縣政府提供
巴卡拉基金會組織的外媒觀選團一行20多人今天抵達馬祖訪問，福澳碼頭觀摩小三通。圖／連江縣政府提供
巴卡拉基金會組織的外媒觀選團一行20多人今天抵達馬祖訪問，參觀知名的梅石村。圖／連江縣政府提供
巴卡拉基金會組織的外媒觀選團一行20多人今天抵達馬祖訪問，參觀知名的梅石村。圖／連江縣政府提供
巴卡拉基金會組織的外媒觀選團一行20多人今天抵達馬祖訪問，拜會縣府進行交流座談。圖／連江縣政府提供
巴卡拉基金會組織的外媒觀選團一行20多人今天抵達馬祖訪問，拜會縣府進行交流座談。圖／連江縣政府提供

馬祖 王忠銘 2024選舉 小三通

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