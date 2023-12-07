緩解秋冬血荒 中油澎湖營業處發起捐血活動

秋冬醫療用血需求增，台灣中油澎湖營業處今天起一連3天發起公益捐血活動，現場還宣導反賄選，凡捐血250c.c.可獲300元購物券，500c.c.則加倍，廣邀各方響應捐血。

中油澎湖營業處今天起一連3天，在馬公捐血站響應「台灣中油百萬cc熱情公益捐血活動」，處長周武憲與中油志工葉聯慶等人率先挽袖捐血，不少民眾也陸續加入捐血行列，而配合明年總統與立委選舉，現場同步宣導反賄選。

馬公捐血中心主任許文坤表示，澎湖受到駐軍減少與少子化等影響，目前每天到中心捐血的民眾，最多僅有20餘人，面對捐血量的下降、血庫缺血困境，對澎湖離島來說，感謝有澎湖在地中油等企業發動捐血活動，充實血庫血量。

周武憲表示，澎湖營業處配合「台灣中油百萬cc熱情公益捐血活動」，今年先後發起3次捐血，共募集303袋、7萬c.c.鮮血，期盼這3天捐血活動，能有更多民眾挽袖捐血，挹注缺血的血庫。