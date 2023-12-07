高市先審歲出僵持 議會2天3次流會

高市議會審查市府預算案二讀會，藍綠陣營爆發爭執，國民黨批議會安排先審歲出，閹割監督權，護航無極限，議長康裕成指按議程進行才能讓局處知道哪個時段備詢，且審預算只刪不增，先審歲出不致影響總預算，藍營不服，連2天3度清點人數技術性流會。國民黨團事後舉行記者會，指議會不是市府附屬單位，籲議會不要降格為市府的「議事局」，民進黨團回批，國民黨非首次拖延審查，造成亂象。

議會祕書長黃錦平指出，總預算先審歲入或歲出並無法令規定及限制，無關程序問題。議長康裕成說，先審歲入或歲出，含舊議會時代都各有先例，此事可理性討論，她尊重大會決定，高雄市政府則表示尊重議會。

高市議會本周審查總預算，前天上午排定審歲入、下午審歲出，但因歲入討論費時，無法完成，國民黨議員陳麗娜、邱于軒下午開議時建議審完歲入再審歲出，不致歲出預算通過、歲入卻沒刪。但議長康裕成認為，按議程推進，市府局處才知道哪個時段備詢，可調配時間處理市政，雙方未達共識，言辭交鋒，國民黨最終祭出清點人數手段，僅23名議員在場，未達法定標準，最後流會。

戰火延至昨日，國民黨團連兩天清點人數導致流會，凸顯預算審議程序不當，更舉行記者會批議程安排未經討論，全由議長個人意志決定，也違反預算審查「量入為出」原則，「只為給高市府方便而閹割議會監督權，護航無極限」。議員陳麗娜更直指康裕成初當議長時，議會曾被譏為市府附屬的「議事局」！國民黨團嗆議長若一意孤行，將行使正義抵抗權，一旦預算延誤審查，責任由民進黨承擔。

議會民進黨團總召江瑞鴻回批國民黨說法顛倒是非，一再清點人數，刻意流會，假嚴格審查之名拖延預算審查，犧牲市民福祉。議員李喬如指陳田錨等歷任議長都先審歲出再審歲入，沒有國民黨說的先審歲入慣例。黨團幹事長林智鴻批國民黨非首次拖延審查，且單一委員會審查所有歲入，變相剝奪其他委員會審查權利。