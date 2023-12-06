藍綠吵成一團 高市國民黨團酸議會降格為高市府議事局

高雄市議會今早針對歲入歲出審議爆發爭執，國民黨團堅持援例先審歲入再審歲出，祭出清點人數手段，結果議事廳內當時僅剩23人未過半，主席宣布散會。國民黨團事後召開記者會，指議會不是市府附屬單位，籲議會不要降格為市府的「議事局」。

高市議會本周審議總預算，昨排定上午審歲入、下午審歲出，但因歲入項目討論費時，無法完成，下午開議後，國民黨議員陳麗娜、邱于軒建議循例先將歲入審完、再審歲出，不致造成歲出先通過、歲入卻沒刪的矛盾問題。

議長康裕成說，議程安排昨午審財經歲出，今天審民政跟警消衛環歲出，按議程進行，才能讓市府局處知道哪個時段來議會備詢，官員也能調配時間處理市政，且議會審預算只刪不增，即使先審歲出也不致影響總預算。

民進黨議員林智鴻質疑整個歲入都由財經委員會一個委員會把持，剝奪其他委員會審查權利，為何單一委員把持審查歲入權利，然後一直拖延預算？

對總預算審議程序，藍綠吵成一團沒交集，國民黨團最終祭出清點人數手段，結果議事廳內議員在辭23人，未過法定開會標準，議長敲槌宣布散會，但國民黨團陳玫娟、邱于軒，民進黨團李喬如、林智鴻仍針對是否先審歲入一再交鋒。

會後國民黨團立刻召開記者，強調「堅守程序正義，反對議事獨裁」，包括邱于軒等女將批評，高雄市議會預算審查二讀會議程安排由議長個人決定，未經討論，違反預算審查「量入為出」原則，令議員難以行使預算監督權力。國民黨議員認為「歲入沒審完就審歲出」的創舉荒謬至極，根本是護航無極限，為了給市府方便而自我閹割議會監督權。