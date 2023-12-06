六龜區高133線邊坡整修完工 不老溫泉泡湯漫遊趣
冬天是泡湯好時機，高雄六龜就有溫泉，高133線是串連六龜區寶來、不老等溫泉區重要道路。9月因大雨邊坡土石崩坍，護坡工程已於日前完工，方便民眾上山泡溫泉。
高雄市政府道路養護工程處今天表示，高133線是串連六龜區寶來、不老等溫泉區重要道路，南北兩端連接省道台27及台20線。受今年9月山區連日大雨影響，高133線9K處（過台27及高133路口於新寶橋北側附近）邊坡土石崩坍。自10月初進行整修護坡工程，並於日前完工，便利民眾觀光往來與當地民生農產運輸交通安全。
負責施工的道工處旗美養護工程隊表示，高133線山區因地質關係形成陡峭邊坡且植被附生不易，遇雨則易使土石滑落，為改善通行安全，以掛網噴漿方式進行坡面改善，除了需由「邊坡蜘蛛人」在高空間攜帶器具垂吊懸崖峭壁邊施作，並採輪型起重機搭載鑽堡機進行岩釘打設，更加提升穩固邊坡強度。
此外，因鄰近邊坡有數條高壓電線橫跨，為確保人員安全，特別商請台電公司將鄰近高壓電線包覆黃色絕緣材料避免感電，以利後續施工。在高危險、高難度作業下，原定工期為2個月，在施工團隊積極趕工，已於11月30日提前完工。
道工處新聞稿表示，邊坡改善後讓前往六龜的泡湯之路更加安心愉快，尤其寶來、不老溫泉是著名的「美人湯」，高133線上更有許多溫泉旅宿林立，沿途還有新寶橋、新開橋、紅水仙橋、寶來溪橋4座鋼拱橋，每座橋身穿雪白衣裳走在翠綠山林間，遠眺荖濃溪與層巒疊嶂，歡迎民眾來趟山水漫遊尋湯記。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言