六龜區高133線邊坡整修完工 不老溫泉泡湯漫遊趣

冬天是泡湯好時機，高雄六龜就有溫泉，高133線是串連六龜區寶來、不老等溫泉區重要道路。9月因大雨邊坡土石崩坍，護坡工程已於日前完工，方便民眾上山泡溫泉。

高雄市政府道路養護工程處今天表示，高133線是串連六龜區寶來、不老等溫泉區重要道路，南北兩端連接省道台27及台20線。受今年9月山區連日大雨影響，高133線9K處（過台27及高133路口於新寶橋北側附近）邊坡土石崩坍。自10月初進行整修護坡工程，並於日前完工，便利民眾觀光往來與當地民生農產運輸交通安全。

負責施工的道工處旗美養護工程隊表示，高133線山區因地質關係形成陡峭邊坡且植被附生不易，遇雨則易使土石滑落，為改善通行安全，以掛網噴漿方式進行坡面改善，除了需由「邊坡蜘蛛人」在高空間攜帶器具垂吊懸崖峭壁邊施作，並採輪型起重機搭載鑽堡機進行岩釘打設，更加提升穩固邊坡強度。

此外，因鄰近邊坡有數條高壓電線橫跨，為確保人員安全，特別商請台電公司將鄰近高壓電線包覆黃色絕緣材料避免感電，以利後續施工。在高危險、高難度作業下，原定工期為2個月，在施工團隊積極趕工，已於11月30日提前完工。

道工處新聞稿表示，邊坡改善後讓前往六龜的泡湯之路更加安心愉快，尤其寶來、不老溫泉是著名的「美人湯」，高133線上更有許多溫泉旅宿林立，沿途還有新寶橋、新開橋、紅水仙橋、寶來溪橋4座鋼拱橋，每座橋身穿雪白衣裳走在翠綠山林間，遠眺荖濃溪與層巒疊嶂，歡迎民眾來趟山水漫遊尋湯記。