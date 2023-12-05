飛彈禁區旁九棚村拚生態觀光 「土人參」養生茶包獨家上市

屏東縣滿州鄉九棚村旁是被喻為台灣版神秘「51區」的中科院九鵬基地，因地處偏遠人口流失嚴重，社區5年前導入結合地方創生的生態旅遊，壯闊的鼻頭草原和古道、石板屋遺址，成為新興旅遊點，墾管處鼓勵復育原生民俗植物島薊（俗稱雞角刺）後，最近與南投茶場合作開發出養生茶包，不僅活化休耕地也帶動在地經濟。

九棚村東臨太平洋，設籍300多人，常住僅約百人，居民以農漁為主，因交通不便，工作機會少，村內人口結構「非老即少」；嫁到九棚的社區發展協會理事長劉怡邑，發現墾管處近年輔導社區生態旅遊，成功以「小而美」遊程吸引遊客並活絡地方經濟，經年餘籌劃並培訓在地導覽解說員，營運5年多來，己成為頗夯的輕遊行遊程。

劉怡邑說，正因九棚村地處偏遠彷如遺世獨立，一旁還有名氣響亮又披上神秘面紗的中科院九鵬基地，讓外界好奇；村內綿延遼闊的鼻頭草原，站在山上遠眺蔚藍無垠的太平洋及層層山巒外，可遠眺「牡丹灣事件」的琉球船難登陸點八瑤灣，還有思古幽情的古道、石板屋遺址和風味餐，已有數萬遊客造訪，假日常滿團，暮氣沈沈的老社區也悄悄改變，雞腳刺養循茶包。

墾管處長陳乾隆說，九棚村有被譽為「土人參」的原生民俗植物島薊，在地人常用於煮茶、燉湯，也是社區風味餐招牌湯品，一度因過度採集致野外數量減少，墾管處提風味茶產業建置計畫，為確保原物料供應鏈並吸納更多夥伴加入，鼓勵農民利用休耕農地復植島薊，確認作物品質即保證收購，再請南投鹿谷茶場開發養生茶包，目前面積約700平方公尺，妥善利用在地特色並創造就業機會。