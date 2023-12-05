快訊

拍板了！14奈米以下製程之IC製造技術列入國家核心關鍵技術

蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 中選會審定結果出爐了

綠營頻打抗中保台老梗牌 學者曝國民黨機會來了：快找這2人

飛彈禁區旁九棚村拚生態觀光 「土人參」養生茶包獨家上市

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣滿州鄉九棚村5年前導入生態旅遊，墾管處鼓勵復育原生民俗植物島薊（俗稱雞角刺）後，最近與南投茶場合作開發出養生茶包，不僅活化休耕地也帶動地方經濟。圖／墾管處提供
屏東縣滿州鄉九棚村5年前導入生態旅遊，墾管處鼓勵復育原生民俗植物島薊（俗稱雞角刺）後，最近與南投茶場合作開發出養生茶包，不僅活化休耕地也帶動地方經濟。圖／墾管處提供

屏東縣滿州鄉九棚村旁是被喻為台灣版神秘「51區」的中科院九鵬基地，因地處偏遠人口流失嚴重，社區5年前導入結合地方創生的生態旅遊，壯闊的鼻頭草原和古道、石板屋遺址，成為新興旅遊點，墾管處鼓勵復育原生民俗植物島薊（俗稱雞角刺）後，最近與南投茶場合作開發出養生茶包，不僅活化休耕地也帶動在地經濟。

九棚村東臨太平洋，設籍300多人，常住僅約百人，居民以農漁為主，因交通不便，工作機會少，村內人口結構「非老即少」；嫁到九棚的社區發展協會理事長劉怡邑，發現墾管處近年輔導社區生態旅遊，成功以「小而美」遊程吸引遊客並活絡地方經濟，經年餘籌劃並培訓在地導覽解說員，營運5年多來，己成為頗夯的輕遊行遊程。

劉怡邑說，正因九棚村地處偏遠彷如遺世獨立，一旁還有名氣響亮又披上神秘面紗的中科院九鵬基地，讓外界好奇；村內綿延遼闊的鼻頭草原，站在山上遠眺蔚藍無垠的太平洋及層層山巒外，可遠眺「牡丹灣事件」的琉球船難登陸點八瑤灣，還有思古幽情的古道、石板屋遺址和風味餐，已有數萬遊客造訪，假日常滿團，暮氣沈沈的老社區也悄悄改變，雞腳刺養循茶包。

墾管處長陳乾隆說，九棚村有被譽為「土人參」的原生民俗植物島薊，在地人常用於煮茶、燉湯，也是社區風味餐招牌湯品，一度因過度採集致野外數量減少，墾管處提風味茶產業建置計畫，為確保原物料供應鏈並吸納更多夥伴加入，鼓勵農民利用休耕農地復植島薊，確認作物品質即保證收購，再請南投鹿谷茶場開發養生茶包，目前面積約700平方公尺，妥善利用在地特色並創造就業機會。

他說，九棚社區每年吸引萬名遊客到訪，除著名的沙漠地形，生態旅遊路線，墾管處南仁山生態保護區鼻頭草原、琉球漂民事件的歷史現場八瑤灣，更是重要景點；除了墾管處扶植生態旅遊及產業創生，縣府也選在當地興建「九棚旅遊資訊站」，做為「落山風風景特定區」旅遊服務中心，未來將成為恆春半島旅遊重鎮。

屏東縣滿州鄉九棚村5年前導入生態旅遊，墾管處鼓勵復育原生民俗植物島薊（俗稱雞角刺）後，最近與南投茶場合作開發出養生茶包，不僅活化休耕地也帶動地方經濟。圖／墾管處提供
屏東縣滿州鄉九棚村5年前導入生態旅遊，墾管處鼓勵復育原生民俗植物島薊（俗稱雞角刺）後，最近與南投茶場合作開發出養生茶包，不僅活化休耕地也帶動地方經濟。圖／墾管處提供

墾管處 生態旅遊 中科院

延伸閱讀

產業缺工、人力斷層夾擊 農村社區「相放伴」產生大妙用

台中4寶爸淪內衣大盜 闖社區偷女住戶黑細肩帶胸罩內褲

企業3度捐贈竹縣行動書車 深入社區盼提升閱讀力

俄羅斯夜襲 烏克蘭：擊落21架無人機2枚飛彈

相關新聞

全台唯一！高雄輕軌路網下月成圓 趕工設置2標示避免繞圈圈

高雄輕軌成圓路網明年元旦起試營運，趕時間的人，若搭到反方向列車，雖也能繞回目的站，但總是浪費時間，為此，高捷近日在各月台...

流落瑞典逾百年南排灣古文物 台瑞為文物返鄉展跨出一大步

瑞典國家世界文化博物館收藏近50件台灣南排灣族古文物，據考證是日本人在現在的屏東縣原民獅子鄉境收集，國立台灣博物館為原民...

高捷黃線施工 本館路更塞將拓寬

造價逾1442億元的高捷黃線土建工程本月動工，施工路線經過的本館路常塞車、無人行道，市府決定拓寬，路幅由原15公尺寬拓為...

僧多粥少！金門縣府臨時工抽籤 623人搶270個名額

金門的「800壯士」今天舉行公開抽籤，一早就吸引民眾到場排隊，今年參加抽籤的人有623人，共抽出270個按日計酬短期臨時...

飛彈禁區旁九棚村拚生態觀光 「土人參」養生茶包獨家上市

屏東縣滿州鄉九棚村旁是被喻為台灣版神秘「51區」的中科院九鵬基地，因地處偏遠人口流失嚴重，社區5年前導入結合地方創生的生...

校長帶師生跑操場 高市9校獲健康促進績優學校與優質獎

衛福部與教育部公布今年健康促進表現優秀學校，高雄市有9校獲獎，其中小港國中校長鄭元順每星期周會後帶領師生跑出健康，提升運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。