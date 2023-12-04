孫立人將軍的傳奇立足地 鳳山黃埔新村將設客家文創中心
高雄鳳山黃埔新村是國民政府遷台後第一代眷村，經中央補助經費修建房舍，「客家文創中心」即將在此啟用，部分眷舍空間也將做為教室，讓民眾可來參觀、上課，手做客家文創藝品，並計畫提供場域，供原住民、新住民辦活動，期盼黃埔新村可以成為台灣多元文化園區。
立法院內政委員會今到黃埔新村考察即將開幕的客家文創中心，參加者包括客委會主委楊長鎮、原民會、文化部等官員與立委許智傑等人，並由高市客家事務委員會主委楊瑞霞負責導覽。
楊瑞霞表示，客家文創中心是將3棟眷舍打通，讓空間更寬敞，裡面可設教室，供民眾上課或辦座談會，甚至做客家文創藝品。許智傑則指，黃埔眷村未來會變成高雄市重要文化基地，除即將開幕的客家文創中心外，還將提供場域給原住民、新住民辦活動。
高市府表示，1947年陸軍訓練司令部在台成立，由孫立人將軍兼任班主任；而來台的軍方眷屬則住進黃埔新村前身誠正新村，為政府撥遷來台後首批設立的眷村之一，高市府文化局2014年發起「以住代護」計畫，邀請對眷村有興趣的人入住，在黃埔新村裡開設民宿等特色商店等，且全天候對外開放參觀。
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