海巡巡護7號赴中西太平洋 萬浬巡護圓滿返國門
海巡署艦隊分署「巡護7號」執行112年度第3航次「中西太平洋公海漁業巡護」任務，4日平安返抵國門。這航次巡航浬程達1萬浬，圓滿完成第3航次為期60天的公海巡弋任務。
海洋委員會主任委員管碧玲上午率海巡署長周美伍親赴公務碼頭迎接，並頒發加菜金慰勉同仁辛勞，對這次任務圓滿達成給予高度肯定與讚許。
艦隊分署表示，航次巡護任務除嚴格執行中西太平洋公海作業漁區巡弋與登臨檢查，加強查察「非法、未報告、不受規範（illegal、unreported、unregulated，IUU）」等非法漁業行為，以落實我國責任制漁業，維護我國漁船公海作業秩序與漁權外，並與諾魯、馬紹爾群島共和國進行海域執法合作交流，深化台灣友邦外交情誼。
海巡署今天新聞稿表示，公海巡護不僅落實我國強化國際參與，善盡國際社會責任，落實公海漁業資源養護管理，也藉此機會慰問台灣遠洋作業漁船，轉達政府關懷。海巡署將持續與漁業署保持密切聯繫，掌握遠洋漁船作業動態，並視海域情勢發展及漁船作業情形，彈性調整巡護範圍，確保公海作業漁民生命財產。
艦隊分署直屬船隊、千噸的「巡護7號」，10月7日由高雄港啟航執行漁業巡護任務，是繼「巡護9號」、「巡護8號」完成任務後，112年度第3航次中西太平洋公海漁業巡護任務，今天返回高雄港，全程共60天。
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