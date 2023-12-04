月前擔憂成真！紅豆恐減產六成 美濃豆農盼補助

一個月前，高雄美濃地區種植紅豆的豆農就發現，今年豆苗生長狀況不佳，原以為天氣轉晴後會好轉，但一個月後慘況依舊，已有豆農打算棄收，今年紅豆恐減產6成。立委邱議瑩今天將協同農糧署與農改場前往勘災，並協助農民爭取災損補助。

立委邱議瑩數日前接獲高雄美濃區農會總幹事鍾清輝與美濃雜糧紅豆產銷班第三班班長蕭成龍反映，今年美濃遇到紅豆生長不良的困境，恐將減產約 60%，邱議瑩立刻安排農業部、農改場將在今天下午到現場勘災，並積極為農民爭取災損補助。

其實早在一個月前紅豆田就已經出現異狀，當時張姓豆農向本報透露，今年因天候關係美濃紅豆田不僅減產，還有成長不佳的狀況。張農指著植株矮小偏黃的紅豆田說，「我比其他人都更早種紅豆，但就是長不大。」當時他還期待天氣轉晴，紅豆成長情況會好轉，可惜天不從人願。

美濃雜糧紅豆產銷班第三班班長蕭成龍表示，今年美濃直到 10 月都還有降雨，導致紅豆植株多矮小且黃化，不僅開花、結莢率變差，結莢位置也變低，機械採的刀具較易劃破豆子，導致產量更少，十位豆農有六、七位有問題。

美濃地區通常在隔年 1 月種植第一期稻作，紅豆就算災情明顯，豆農也不會補植紅豆，犧牲稻作。但紅豆屬於生產成本偏高的雜糧，這次災情恐讓豆農沒有利潤，考慮到採收成本，有農民乾脆棄收。