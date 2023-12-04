快訊

開戰？賀中華隊在大巨蛋奪首勝 侯友宜酸爆柯文哲

國1北上新竹段凌晨條狀鋼鐵散落 43輛車接連碰撞受損

搶便宜貨犯大忌 5年存兩桶金的小資女不做3件事

月前擔憂成真！紅豆恐減產六成 美濃豆農盼補助

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
今年美濃紅豆成長不佳，恐減產6成，早在一個月前就有豆農向本報提出他們的擔憂。記者蔡世偉／攝影
今年美濃紅豆成長不佳，恐減產6成，早在一個月前就有豆農向本報提出他們的擔憂。記者蔡世偉／攝影

一個月前，高雄美濃地區種植紅豆的豆農就發現，今年豆苗生長狀況不佳，原以為天氣轉晴後會好轉，但一個月後慘況依舊，已有豆農打算棄收，今年紅豆恐減產6成。立委邱議瑩今天將協同農糧署與農改場前往勘災，並協助農民爭取災損補助。

立委邱議瑩數日前接獲高雄美濃區農會總幹事鍾清輝與美濃雜糧紅豆產銷班第三班班長蕭成龍反映，今年美濃遇到紅豆生長不良的困境，恐將減產約 60%，邱議瑩立刻安排農業部、農改場將在今天下午到現場勘災，並積極為農民爭取災損補助。

其實早在一個月前紅豆田就已經出現異狀，當時張姓豆農向本報透露，今年因天候關係美濃紅豆田不僅減產，還有成長不佳的狀況。張農指著植株矮小偏黃的紅豆田說，「我比其他人都更早種紅豆，但就是長不大。」當時他還期待天氣轉晴，紅豆成長情況會好轉，可惜天不從人願。

美濃雜糧紅豆產銷班第三班班長蕭成龍表示，今年美濃直到 10 月都還有降雨，導致紅豆植株多矮小且黃化，不僅開花、結莢率變差，結莢位置也變低，機械採的刀具較易劃破豆子，導致產量更少，十位豆農有六、七位有問題。

美濃地區通常在隔年 1 月種植第一期稻作，紅豆就算災情明顯，豆農也不會補植紅豆，犧牲稻作。但紅豆屬於生產成本偏高的雜糧，這次災情恐讓豆農沒有利潤，考慮到採收成本，有農民乾脆棄收。

美濃 農民 邱議瑩

延伸閱讀

邱議瑩深入藍營票倉顧票 農會三巨頭現身力挺

萬一沒有藍白合 黃昭順：國民黨在高雄第1選區也不會提名

蕭美琴辭駐美代表確定賴蕭配 邱議瑩曝5月就曾徵詢過蕭

姊妹淘蕭美琴將任賴清德副手 邱議瑩指「歷史會記載這一天」

相關新聞

沒南橫活不下去？人潮留不住 甲仙商圈力求走出困境

南橫復通第二個周末，甲仙人潮仍舊沒有想像中踴躍，餐廳業者感嘆「見很多重機車隊呼嘯而過」，但停下消費不多。部分業者則認為是...

月前擔憂成真！紅豆恐減產六成 美濃豆農盼補助

一個月前，高雄美濃地區種植紅豆的豆農就發現，今年豆苗生長狀況不佳，原以為天氣轉晴後會好轉，但一個月後慘況依舊，已有豆農打...

屏東落山風藝術季未演先轟動 藝術論壇報名秒殺

2023落山風藝術季預計12月15日登場，今年屏東縣政府與國際知名的日本瀨戶內國際藝術節幕後策劃團隊合作展覽，開幕式規畫...

經營聯醫人力吃緊 高榮：再招募醫師

高雄榮總接受高雄市府委辦下月起經營高雄市立聯合醫院，但高榮原已支援屏東榮總，經營高市聯醫後人力更為吃緊，泌尿外科住院醫師...

北高雄缺社宅 議員籲落實居住正義

高雄市社會住宅興建計畫目標持續提升，但北高雄茄萣、湖內、路竹、阿蓮及田寮卻未公布規畫，引發地方議員不滿，認為北高雄為近年...

大甲媽建醮王船開光 6千信眾朝聖

台中大甲鎮瀾宮明年重修落成，今年底辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，昨辦開光、剪綵典禮，吸引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。