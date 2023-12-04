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沒南橫活不下去？人潮留不住 甲仙商圈力求走出困境

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
一到周末假日，甲仙國小前攤販聚集。記者蔡世偉／攝影
一到周末假日，甲仙國小前攤販聚集。記者蔡世偉／攝影

南橫復通第二個周末，甲仙人潮仍舊沒有想像中踴躍，餐廳業者感嘆「見很多重機車隊呼嘯而過」，但停下消費不多。部分業者則認為是被選舉拖累，越接近投票日，造勢活動多，出門遊玩人數就減少。甲仙形象商圈理事長林瑋凌表示，不少南橫旅行者都在跟時間賽跑，商圈已著手改造，一定要為地方留住人潮。

好不容易再次盼到南橫復通，但甲仙人潮仍舊沒有想像中踴躍，餐廳業者感嘆過去甲仙是進出南橫的補給休息站，這兩天常看到重機車隊呼嘯而過。芋冰城業者則認為是被選舉拖累，陳老闆表示，依照過往經驗，只要越接近投票日，很多人都跑去參加造勢場合，出門遊玩的人數也會減少。

在路邊擺攤張姓業者則表示，現階段進出南橫仍有時間管制，從西向東的人為了趕時間到台東，停留在甲仙的人意願不大。而從東部過來的人，則可能為了趕到旗山、美濃，甚至市區住宿，最多也就在這裡上個廁所後繼續趕路。業者感嘆看得見人潮、車潮，但看不到停下來的人。

雖然政府準備推出「東九道山城商圈優惠券」，並在六龜山中音樂節中發放，但優惠券才50元，有業者認為吸引力不足以讓人跑一趟甲仙消費。甲仙形象商圈理事長林瑋凌建議政府，各商圈都發放商圈夜市優惠券，更能鼓勵民眾到當地遊玩、當地消費。

另外，周末假期時間短，每個走南橫的人都跟時間在賽跑，甲仙怎麼走出這樣的困境是未來要解決的難題。理事長林瑋凌透露已經著手計畫改造商圈形象，希望透過頗受歡迎的貓巷，延伸擴大到整個甲仙商圈，打造成一個不僅擁有美食，也藝文薈萃的聚落，藉以留住人潮，讓當地擺脫沒南橫就過不下去的困境。

南橫復通的第二個周末，甲仙人車明顯增多，但大多短暫休息。記者蔡世偉／攝影
南橫復通的第二個周末，甲仙人車明顯增多，但大多短暫休息。記者蔡世偉／攝影

南橫 餐廳

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