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高雄駁二「伴bàn」上街日 毛孩家庭友善空間初體驗

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市農業局舉辦「伴bàn」城市友善動物品牌概念展，邀毛孩家庭上街體驗動物友善空間。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局舉辦「伴bàn」城市友善動物品牌概念展，邀毛孩家庭上街體驗動物友善空間。圖／高雄市農業局提供

高雄市「伴bàn」城市友善動物品牌概念展，昨天起至12月10日在駁二大義倉庫C8-8展出，昨先邀毛孩家庭到駁二街頭進行日點竹日初體驗，一起學習如何帶著狗狗逛街、和動物友善店家互動。毛孩寵物主人說，要帶毛孩逛街，寵物和主人都有需要學習的地方，也希望更多店家能歡迎毛孩。

這支散步隊包括體型高大的哈士奇、黃金獵犬、薩摩耶，中型的雪納瑞、貴賓、各式混種犬，以及嬌小的博美、傑克羅素犬，還有2隻從燕巢收容所認養的混種犬。在動物行為訓練師的引導下，主人牽著自家的毛孩，先逛了「伴bàn」展場旁的戶外衣著專賣店家KSWAS，又逛了隔壁賣衣飾雜貨的世界公平貿易組織認證店繭裹子，還挑戰進入展售許多細小手作愛情認證的言成金工坊，再回到「伴bàn」展場一起看展，分享散步心得。

「毛孩和所有人的表現都好「伴bàn」（棒棒）！」高市動物保護處長葉坤松表示，將近1個小時的散步遊程，口渴的狗狗接受了店家的飲水款待，肚子餓的狗兒則享用了店家提供的點心。毛孩爸媽在逛街的同時，不忘牽好狗狗，避免狗狗們互相起衝突、不影響其他遊客和店內顧客，以及不在店內搞破壞。感謝小犬工作室插畫家貢獻私房遛狗路線，還有「DINGO」的動物行為訓練師全程陪伴協助。相信會有更多的毛孩家庭願帶毛孩一起出門！

葉坤松說，動保處會持續推動高雄友善動物空間認證，打造友善動物的城市，讓毛孩與家人能在一起出遊、用餐、住宿、逛街，讓毛孩成為生活中好伴bàn的選擇。

高雄市農業局舉辦「伴bàn」城市友善動物品牌概念展，邀毛孩家庭上街體驗動物友善空間。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局舉辦「伴bàn」城市友善動物品牌概念展，邀毛孩家庭上街體驗動物友善空間。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局舉辦「伴bàn」城市友善動物品牌概念展，邀毛孩家庭上街體驗動物友善空間。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局舉辦「伴bàn」城市友善動物品牌概念展，邀毛孩家庭上街體驗動物友善空間。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局舉辦「伴bàn」城市友善動物品牌概念展，邀毛孩家庭上街體驗動物友善空間。圖／高雄市農業局提供
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高雄市農業局舉辦「伴bàn」城市友善動物品牌概念展，邀毛孩家庭上街體驗動物友善空間。圖／高雄市農業局提供

寵物 駁二 高雄市

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