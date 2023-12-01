2024高雄年曆、水果月曆11日索取 手繪輕軌慶成圓

2024高雄市「輕軌成圓」手繪年曆與「果然好日」水果月曆今天亮相，市府表示，預計11日上午10時起在市政府四維及鳳山行政中心、38個區公所同步開放索取，索完為止。

市長陳其邁表示，今年高雄農特產品受到國際喜愛，外銷成績亮眼，環狀輕軌更力拚明年元旦後全線通車試營運，完成輕軌成圓的藍圖，市府透過2024「輕軌成圓」手繪年曆及「果然好日」水果月曆，與市民朋友分享喜訊。

市府發言人周璟瑜與高雄熊攜手搶先開箱，市政府今天發布新聞稿表示，透過插畫家薛慧瑩手繪創作，帶大家飽覽輕軌沿途風景，或可造訪夢時代、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、大港橋及駁二藝術特區等亞洲新灣區的水岸風光；或穿過林蔭，欣賞輕軌最美路段「龍貓隧道」。

市府表示，輕軌也帶著民眾在市區上班、上學及洽公、購物。一張年曆把港都城市建設及迷人風采躍然於紙上，在看見城市蛻變的同時，也展現港都無窮的魅力。

薛慧瑩擁有10幾年創作經驗，曾是電視劇「俗女養成記」Logo原創作者，更憑著「夢遊」繪本中的插畫，入選2021年義大利波隆那插畫展。

市府表示，不同於年曆手繪風格，2024「果然好日」水果月曆，以在地時令水果為主角，搭配水彩畫筆質感點綴，每月有不同的水果主題，並標示產季及產地，例如1月是蜜棗、2月小番茄、3月香蕉等，讓民眾跟著月曆的步調採購。

市府也將2024年曆及月曆電子檔置於市府官網及新聞局網站，供民眾下載使用。