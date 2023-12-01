往返小三通的民眾注意囉！水頭停車場明年1月開始收費

停航近3年的廈金小三通在今年1月7日復航，今年3月25日開放客運中轉之後，目前小三通一天往返有16航班，幾乎班班客滿，連帶的水頭碼頭的停車場也是「一位難求」，金門縣府今天表示，為提升水頭港區停車周轉率與使用效率，將於明年1月1日起收費，屆時將採計日計次及累計費率收費併行，請民眾留意。

金門縣府表示，為落實使用者付費普世價值、提升停車周轉率，減少車位長期遭占用之問題，水頭港區提供小型車收費車格423格，未來將分為A、B、C、D、E區，收費時間為每日8點至19點，收費方式如下：A、B區為計日計次收費，停車30分鐘內離場免費，逾30分鐘後開始計費，一般小客車平日收費30元，假日收費50元；身心障礙優惠車格當日免費，次日始依上述費率收費。

至於 C、D、E區為累計費率收費，停車30分鐘內離場免費，逾30分鐘後開始計費，一般小客車第一小時30元，第二小時40元，第三小時50元，當日最高上限240元；身心障礙優惠車格前四小時免費，第五小時依上述費率收費。

港務處也提醒民眾，凡進入水頭港區停車場車輛，應依規劃的位置停放車輛，如有任意停放或逆向行駛者，將依法取締，身心障礙優惠僅限停放於身心障礙專用格，若一般車輛違規停放時，除違規開罰外仍需繳納停車費用。

另外，水頭港區週邊的西堤及新大樓工務所附近設有小型車停車格計150格，為免收費區域，仍免費提供民眾使用，若有停車需求之民眾可多加利用。