逾期不補發！高市近53萬名長者可領敬老禮金 市府籲盡速領取
高雄市今年重陽節敬老禮金10月6日起發放，領取時間至明年1月2日。高雄市社會局今天表示，今年有近53萬名長者符合禮金領取資格，提醒長者盡速領取，逾期不補發。
高雄市社會局今天發布新聞稿表示，今年重陽節敬老禮金10月6日起發放，65至89歲（含55至64歲原住民）長者每人發給新台幣1500元、90至99歲每人5000元、100歲以上人瑞每人1萬元，今年有近53萬名長者符合禮金領取資格。
社會局指出，各區公所於10月6日至10月31日派員親自送達或以轉帳方式匯入帳戶，若部分長者因期間不在或因故未領取，可於明年1月2日至高雄市政府社會局老人福利科補領。
社會局提醒，欲補領的長者須攜帶個人身分證及私章；若他人代領，則須攜帶長者及代領人2人的身分證及私章前往領取。
社會局呼籲，民國47年12月31日（含）前出生，今年6月30日以前即設籍高雄市，且9月23日以前戶籍皆未曾遷出且尚未領取重陽敬老禮金的長者，應儘速至社會局補領，逾期則視為放棄，不再另行補發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言