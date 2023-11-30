逾期不補發！高市近53萬名長者可領敬老禮金 市府籲盡速領取

高雄市今年重陽節敬老禮金10月6日起發放，領取時間至明年1月2日。高雄市社會局今天表示，今年有近53萬名長者符合禮金領取資格，提醒長者盡速領取，逾期不補發。

高雄市社會局今天發布新聞稿表示，今年重陽節敬老禮金10月6日起發放，65至89歲（含55至64歲原住民）長者每人發給新台幣1500元、90至99歲每人5000元、100歲以上人瑞每人1萬元，今年有近53萬名長者符合禮金領取資格。

社會局指出，各區公所於10月6日至10月31日派員親自送達或以轉帳方式匯入帳戶，若部分長者因期間不在或因故未領取，可於明年1月2日至高雄市政府社會局老人福利科補領。

社會局提醒，欲補領的長者須攜帶個人身分證及私章；若他人代領，則須攜帶長者及代領人2人的身分證及私章前往領取。

社會局呼籲，民國47年12月31日（含）前出生，今年6月30日以前即設籍高雄市，且9月23日以前戶籍皆未曾遷出且尚未領取重陽敬老禮金的長者，應儘速至社會局補領，逾期則視為放棄，不再另行補發。