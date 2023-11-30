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大甲媽祖首度南巡屏東首站內埔天后宮 警方交通疏導

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台中大甲鎮瀾宮明年重修慶成祈安七朝清醮大典的王船，由屏東東港東隆宮王船組承造，今年5月舉行王船立(舟參)典禮，大甲媽與東港王爺公相見歡，將作客東隆宮至完工。圖／報系資料照
台中大甲鎮瀾宮明年重修慶成祈安七朝清醮大典的王船，由屏東東港東隆宮王船組承造，今年5月舉行王船立(舟參)典禮，大甲媽與東港王爺公相見歡，將作客東隆宮至完工。圖／報系資料照

台中大甲媽百年以來首度南巡屏東，12月1日起為期3天平安遶境賜福屏東迎回王船，首站12月1日上午10點到內埔天后宮揭開序幕。屏東縣府表示，此次繞境除祈福，因應大甲鎮瀾宮將重修落成，受媽祖指定由東港東隆宮王船組造船師傅來承造，將在繞境最終日舉辦建醮王船完工開光點睛儀式，肯定東港造船師傅工藝，雙方祭典文化交流，創下台灣道教文化史的新篇章。

內埔警分局提醒，大甲鎮瀾宮遶境屏東行程，首站12月1日10點抵達內埔天后宮揭開序幕，轄區停駕廟宇計有內埔天后宮、老埤慈聖宮等，因應大量信徒參與，內埔警分局提醒用路避開相關路段，以免影響行程。

警方提醒，第一階段遶境停駕天后宮階段，隨駕大甲媽信徒10時30分自內埔農會前三角廣場集結遶行廣濟路、自強路、德修路至德修路與崇文巷口，與大甲媽及隨駕陣頭會合並由天后宮接駕，隨同開始遶行崇文巷至天后宮前停駕；第二階段停駕慈聖宮階段，大甲媽及隨駕陣頭、信徒在11時50分自天后宮起駕，乘坐車輛自崇文巷、行經光明路、展興路、育文路、昇華路抵達慈聖宮由慈聖宮接駕，大甲媽停駕慈聖宮後，相關人員於慈聖宮享用午餐，於14時許自慈聖宮起駕，行經科大路到屏東市。

屏縣府指出，大甲媽平安賜福遶境，12月1日在內埔天后宮、慈聖宮、萬丹萬惠宮會香後，下午15時30分在屏東演藝廳由屏東縣副縣長黃國榮、屏東慈鳳宮、內埔天后宮、屏東天聖宮接駕後遶行屏東市區，並在勝利東路消防隊前、永福路聖帝廟前提供信眾躦轎腳，以求聖母庇佑，消災解厄。2日由慈鳳宮起駕到屏東天聖宮會香，經屏東縣消防第一大隊屏二分隊再到東港，並在船頭里福安宮領銜20餘間宮廟及陣頭舉行遶境後駐駕東港東隆宮。

縣府指出，本次重頭戲為12月3日大甲媽與東港東隆宮，共同辦理建醮王船完工開光點睛儀式，全程依東港迎王平安祭典建造王船儀式，屆時屏縣長周春米、台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤及東隆宮主委潘慶士共同出席點睛儀式後，迎回王船北返。

大甲鎮瀾宮將在113年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安的七朝清醮大典，為遵循傳統「放王船」儀式，大甲鎮瀾宮經媽祖聖杯指示，由東隆宮師傅造船，原預計要和東隆宮王船同尺寸，但考量未來還要上拖板車運台中，最後決議等比例縮小為32尺3，也正好與媽祖農曆3月23日的聖誕千秋日同音。

民政處表示，此次遶境隊伍及信徒人潮眾多，縣府警察、環保、消防單位將加強稽查，請參與宮廟鄉親應嚴守紀律，遵守優質廟會規定。

台中大甲媽百年以來首度南巡屏東，12月1日起為期3天平安遶境賜福屏東迎回王船，首站12月1日上午10點到內埔天后宮揭開序幕，警方提醒周邊交管。圖／內埔警分局提供
台中大甲媽百年以來首度南巡屏東，12月1日起為期3天平安遶境賜福屏東迎回王船，首站12月1日上午10點到內埔天后宮揭開序幕，警方提醒周邊交管。圖／內埔警分局提供

屏東縣 天后宮 王船

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