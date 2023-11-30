聽新聞
test
0:00 / 0:00

永恆聖母院沉浸體驗 師生驚嘆

聯合報／ 本報訊
HTC、VIVE Arts與高雄市政府教育局合作，邀請偏鄉國小師生體驗「永恆聖母院」，感受科技藝術教育的新穎體驗。圖 / 聯合數位文創提供
HTC、VIVE Arts與高雄市政府教育局合作，邀請偏鄉國小師生體驗「永恆聖母院」，感受科技藝術教育的新穎體驗。圖 / 聯合數位文創提供

HTC、VIVE Arts策畫的法國巴黎原創沉浸式VR體驗「永恆聖母院」，以高雄國立科學工藝博物館作為海外首站，雖然每日限量預約觀展，至今吸引近萬名民眾體驗，主辦單位日前與高雄市府教育局合作，邀請逾30所偏鄉國小師生體驗，觀展後驚嘆「有如踏入聖母院時空，真的太棒了！」

「永恆聖母院」採沉浸式VR體驗，高雄市長陳其邁開幕日觀展後直呼新穎，來自全國各地遊客也稱讚，法國文化入門與VR體驗一次滿足，真的值回票價。

主辦單位也將「永恆聖母院」計畫推向偏鄉，邀請高雄市偏鄉國小師生體驗，讓高冷科技打破隔閡，觀展師生透過VR體驗，深入感受聖母院文化藝術之美。

「永恆聖母院」以VR技術重建巴黎聖母院與周邊環境，整趟旅程由1名導覽員帶領解說，穿梭於不同世紀，深入建築內部各角落，以360度全方位近距觀賞末日審判之門、祭壇、玫瑰花窗、管風琴等精湛絕美元素。

觀展人還可搭升降梯登上69公尺高鐘塔，或走出塔樓到戶外，以絕佳視野俯瞰大文豪雨果筆下的巴黎世界，介紹聖母院重大歷史事件，包括19世紀法國大革命後，建築師勒杜克主導的整修工作及目前的修復工程。

「永恆聖母院」穿越時空沉浸式VR採預約制體驗，高雄國立科博館現場有售票，相關資訊可至官網查詢。

巴黎聖母院 偏鄉

延伸閱讀

高雄洲際酒店「冬季樂園」為耶誕主題 增添浪漫氛圍

黃湯下肚6小時酒測飆達1.38 高雄男停等紅燈遭警攔

大好時機！瘋搶旅遊優惠 高雄冬季國際旅展12月1日登場

2024年巴黎奧運 地鐵票價將漲1倍

相關新聞

旗津人控差別待遇 通勤只給舊船

往來高雄、旗津渡輪是地方重要交通工具，但旗津居民抱怨，每天上午9時前只有舊型小渡輪行駛，且品質不佳、甲板損壞；高雄市輪船...

民宅電車線旁吊掛作業 列車驚停駛

屏東潮州火車站南下月台隔音橋旁的鐵皮屋民宅，前天雇高臂吊車吊掛鋼材時，站務員驚見吊臂太靠近電車線路、太危險，立即通報列車...

永恆聖母院沉浸體驗 師生驚嘆

HTC、VIVE Arts策畫的法國巴黎原創沉浸式VR體驗「永恆聖母院」，以高雄國立科學工藝博物館作為海外首站，雖然每日...

體育場演唱會頻繁 高市執行修繕計畫

高雄國家體育場今年辦多場演唱會，遭質疑市府濫用「專案免費」、犧牲場館收益引發熱議，市議員昨再指出，體育場跑道龜裂斑駁未整...

金門榮服處與大同之家為百歲人瑞慶生 壽星阿嬤笑開懷

金門大同之家目前安養的長輩有19位超過90歲，其中百歲以上的人瑞就有4位之多，金門縣榮民服務處及大同之家今天特別為百歲人...

屏東田間紅豆未結莢農友傻眼 立委參選人籲納入農業天災保險

屏東縣是紅豆最大產區，萬丹、新園紅豆農民向民進黨屏南立委候選人徐富癸反映，今年紅豆因受極端氣候影響，乾燥不冷導致紅豆未結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。