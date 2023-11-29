高捷黃線大東聯開案停車大不易 高市府：併入規畫設計
高雄市議會今天進行總質詢，議員劉德林質疑高捷黃線大東聯開案未透過都計規畫足夠停車位，要求市府滿足地方對交通停車的需求，帶動地方經濟繁榮。捷運局表示，聯開案已完成招標，停車規畫會併入設計。
劉德林詢問市府團隊：捷運站聯合開發案目的為何？捷運局表示，聯開案是為捷運建設的財務平衡及帶動周邊發展，並配合捷運提升運量。劉認為「路到，錢到」，因市府財政問題，捷運建設須以聯開案彌平不足，以帶動黃線捷運沿線發展，市府稅收有限是現實，大東聯開案在物價節節上漲的情兄下，推動非常困難。
劉德林表示，支持大東聯開案，但聯合開發應兼重公益性和必要性，政府要負起承擔的責任，尤其是停車位的需求。他以捷運Y3小貝湖淹水和蓄水問題為例，感謝議長康裕成接受陳情，協助解決問題，此為負責的案例。2017年成立大東轉運站，但為了大東聯開案，又解除轉運站，政府是一體的，須面對及解決未來的停車問題。
捷運局表示，聯開案已完成招標，停車規畫會併入設計。副市長林欽榮承諾，一定會將周邊停車需求納入設計。
市長陳其邁表示，廠商履約須完成停車內、外部需求，對協商承諾也要完成，市府要對市民負責，要求廠商具體落實承諾，大東聯開案後的周邊停車位一定會更充裕。
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