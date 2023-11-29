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高捷黃線大東聯開案停車大不易 高市府：併入規畫設計

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市議員劉德林質疑高捷黃線大東聯開案未透過都計規畫足夠停車位，要求市府滿足地方對交通停車的需求，帶動地方經濟繁榮。記者徐如宜／攝影
高雄市議員劉德林質疑高捷黃線大東聯開案未透過都計規畫足夠停車位，要求市府滿足地方對交通停車的需求，帶動地方經濟繁榮。記者徐如宜／攝影

高雄市議會今天進行總質詢，議員劉德林質疑高捷黃線大東聯開案未透過都計規畫足夠停車位，要求市府滿足地方對交通停車的需求，帶動地方經濟繁榮。捷運局表示，聯開案已完成招標，停車規畫會併入設計。

劉德林詢問市府團隊：捷運站聯合開發案目的為何？捷運局表示，聯開案是為捷運建設的財務平衡及帶動周邊發展，並配合捷運提升運量。劉認為「路到，錢到」，因市府財政問題，捷運建設須以聯開案彌平不足，以帶動黃線捷運沿線發展，市府稅收有限是現實，大東聯開案在物價節節上漲的情兄下，推動非常困難。

劉德林表示，支持大東聯開案，但聯合開發應兼重公益性和必要性，政府要負起承擔的責任，尤其是停車位的需求。他以捷運Y3小貝湖淹水和蓄水問題為例，感謝議長康裕成接受陳情，協助解決問題，此為負責的案例。2017年成立大東轉運站，但為了大東聯開案，又解除轉運站，政府是一體的，須面對及解決未來的停車問題。

捷運局表示，聯開案已完成招標，停車規畫會併入設計。副市長林欽榮承諾，一定會將周邊停車需求納入設計。

市長陳其邁表示，廠商履約須完成停車內、外部需求，對協商承諾也要完成，市府要對市民負責，要求廠商具體落實承諾，大東聯開案後的周邊停車位一定會更充裕。

捷運 車位 陳其邁 高捷

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