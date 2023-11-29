2鄉鎮長連署「部落劃出墾丁國家公園」 環團籲不能被民粹力量突破

1982年成立的墾丁國家公園，早期將既有聚落劃入，一直有住民抗爭要求劃出，墾管處透過通盤檢討適度鬆綁化解，大量私人土地被劃入的滿州鄉及恆春鎮，最近在第5次通盤檢討公開說明會中不僅又被提出，鎮長尤史經和滿州鄉長古榮福還先後發動反映民情的「既有部落劃出國家公園」連署，屏東環團呼籲不能被民粹力量突破。

墾丁國家公園計畫依法5年檢討一次，墾管處最近密集下鄉召開第5次通盤檢討，私有地劃出的聲音再被提及。恆春鎮長尤史經說，他透過連署與在地居民全力爭取修訂公園法與第5次通盤檢討，應考量在地居民應有的權益，在不違反生態保護的大原則下，允許將既有部落、一般管制區、私有土地全部劃出，連署書最後將送墾管處等相關單位，讓生態保育、生命尊嚴嚴和生計發展，在一個公平的體制下運作。

發起連署的滿州鄉長古榮福說，國家公園法對土地劃分未設定明確年限，居民在土地使用上面臨不確定性，影響生活和發展；國家公園法第9條雖規定，國家公園區域內的私有土地，在不妨礙國家公園計畫原則下，准予保留作原有使用，但未給居民足夠的保護，實際操作中，當需要私人土地實施國家公園計畫時，政府可依法徵收，人民受到憲法保障的土地權益受到威脅。

墾管處說，「5通」依全國國土計畫實施指導原則檢討用地項目簡化、原住民族地區土地合理使用的規定、「4通」的原有合法建築物認定、聚落旁農業用地變更鄉村建築用地規定執行結果，全面滾動檢討，歡迎各界提檢討意見，經由通盤檢討，做出與時俱進、合宜的、符合計畫推展目標與地方發展需要的調整。

「沒有國家公園法，這塊美麗土地真不知會變什麼樣子。」屏東縣環保聯盟前理事長洪輝祥說，青山綠水和永續生態資源，可帶進源源不絕的觀光財，在環境保育與人為開發的角力戰中，肩負環境生態保育重任的墾管處，是不是「管太多」，每個人心中自有一把尺，但這最後一道防線，絕對不能被似是而非的民粹力量突破。