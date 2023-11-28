3.4億一注獨得 鳳山彩券行「開5年首開頭獎」放炮狂賀

大樂透累積3.4億今晚開獎一注獨得，獎落高雄鳳山區光遠路的「金雞彩券行」，彩券行一得知開出頭獎，馬上興奮地張貼紅紙寫「狂賀開獎」並放鞭炮慶祝，不少附近民眾得知消息，趕來買刮刮樂沾喜氣，店家表示這是開店5年來第一次開大獎，一定會大肆慶祝。

彩券行表示，目前得獎者身分、何時來買彩券還都不清楚，開店至今近5年是第一次開出這麼大獎，先前最多僅開出2次100萬的刮刮樂，這次一次開出3.4億，坦言心情是「意外大於興奮」，將會在店門口掛上布條，牆壁貼紅紙慶祝，至於是否會發送紅包禮物，店長說還要跟老闆討論。