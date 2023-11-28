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日治時期歷史空間活化 屏科大設智慧農業創新園區

中央社／ 屏東縣28日電
國立屏東科技大學校地內有一處日治時期的虎頭山彈藥庫遺跡，校方為活化歷史空間，成立智慧農業創新微型園區，28日舉行啟動典禮，屏科大校長張金龍（左3）表示，園區是知識實踐基地，將協助企業進行長期關鍵技術研發與人才培育。圖／屏科大提供（中央社）
國立屏東科技大學校地內有一處日治時期的虎頭山彈藥庫遺跡，校方為活化歷史空間，成立智慧農業創新微型園區，28日舉行啟動典禮，屏科大校長張金龍（左3）表示，園區是知識實踐基地，將協助企業進行長期關鍵技術研發與人才培育。圖／屏科大提供（中央社）

國立屏東科技大學校地內有一處日治時期的虎頭山彈藥庫遺跡，校方為活化歷史空間，成立智慧農業創新微型園區，今天舉行啟動典禮，做為學研成果實踐於產業的里程碑。

位於屏科大校地內「虎頭山彈藥庫」，原為日治時期神風特攻隊駐守遺跡，國軍沿用至民國99年，由行政院依照國有財產法規定變更為非公用財產，並依同法第38條規定正式撥用屏科大。

校方考量此區適合低密度發展運用，空間特殊性及坐落於校園，也有獨立聯外道路，以歷史遺跡空間活化整體考量下，宣布成立「智慧農業創新微型園區」。今天舉行啟動典禮。

屏科大校長張金龍致詞表示，園區是知識實踐基地，也是屏科大推動衍生企業開端，未來將進行產學媒合及推廣，協助廠商進駐、技術諮詢服務、育成輔導、產學合作，落實知識轉化與加值應用，協助企業進行長期關鍵技術研發與人才培育。

屏科大指出，智慧農業創新微型園區的成立將是學校與產業銜接的重要里程碑，不僅是衍生新創與地方創生產業，更是融合科技和文化。

屏科大 財產 日治時期

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