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比往年遲到 高雄林園濕地公園水母寶寶近期現蹤

中央社／ 高雄27日電

高雄林園海洋濕地公園水母寶寶近期終於現身，今年相較去年遲約2個月。小水母目前集中在滯洪池中，但增加速度較緩慢，林園愛鄉協會理事長陳俊強預估明年2、3月才會大量出現。

林園海洋濕地公園以「倒立水母」生態聞名，但今年水母寶寶近期才陸續出現，且增加速度緩慢。陳俊強指出，去年8、9月間就出現大量水母，因溫差大促進水母生長，高峰期曾增加到7、8萬隻，但今年遲至11月初水母寶寶才出現。

陳俊強說，目前水母寶寶最大約直徑11公分，最小約0.6公分，數量約50隻，且集中在滯洪池中，而非以往常先現蹤的俗稱「水母產房」的觀景台前水渠。

陳俊強研判水母遲到原因，因為今年遇上大潮，泥沙堵住濕地公園排水口，養殖戶開挖以利排水，但水也因此被宣洩掉，導致濕地公園近兩週沒有補水；另外觀景台前水渠的入水口正進行疏伐，水質較混濁、供氧不足，也影響水母生長。

陳俊強說，預估明年2、3月水母才會大量出現，3月溫差較大，也利於水母生長。此外，濕地公園的海茄苳生長快，相關單位正進行疏伐，除了有利水母生長，也促進水筆仔及紅海欖生長，有助於豐富生態之美。

林園海洋溼地公園位在台17線轉進西溪、港嘴社區海邊，後庴路與半廓路口，交通十分便利，蘊藏著豐富生態樂園，基地總面積約6.2 公頃，扣除海域範圍剩餘面積約5公頃，雖然濕地面積不大，是一個非常典型的袖珍型濕地。因「倒立水母」聲名大噪，水母隨夏天氣溫升高數量銳減，最佳觀賞期為冬季。

水母 濕地公園

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