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全運會屏東成績不如預期 議員促設體育處優化資源

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
全運會屏東代表隊舉行授旗典禮，但今年比賽成績不如預期。圖／屏東縣政府提供
全運會屏東代表隊舉行授旗典禮，但今年比賽成績不如預期。圖／屏東縣政府提供

2023全國運動會10月下旬落幕，屏東縣議員許馨勻近日議會質詢時指出，今年全國運屏東縣代表隊整體成績遠低於賽前預期，屏縣身為下一屆全國運東道主，應加緊腳步優化體育資源，除現有獎勵機制重新檢討，期待將教育處下轄體育中心升格體育處。縣長周春米說，體育處設置可行性仍須更多討論，對於今年全國運屏東隊表現會檢討改進。

許馨勻說，今年全國運授旗典禮，縣長周春米曾表示期待今年全國運動會能突破20金，但今年最後卻只有7金12銀14銅，與設定標準相去甚遠，更在非六都的排名中從上一屆的第一掉至第四。

許馨勻說，擴大優質選手人才庫是必要措施，除培養在地選手，重點項目吸引外縣市選手也是另一途徑，但現行獎勵金制度卻明顯對外縣市入籍選手有差別待遇，以績優生活補助金為例，不僅屏東縣的領取時間僅有20個月比其他縣市的兩年相比較短，獎勵金一賽多制造成選手間無所適從。

教育處長楊英雪說，此次全國運動會因部分選手檔期與國際賽撞期，且部分運動項目遇世代交替問題導致成績不如理想，會加強培訓，也全面引進運動科學團隊協助選手。

許馨勻說，屏東縣應開非六都之先，將體發中心升格體育處，整合各界資源，扶植運動產業發展。周春米說，雖相較其他縣市，屏東體育發展中心設二級機關，但要彰顯屏東能量應要提升為體育處，但是縣府受地方行政機關組織準則規範限制，局處就是24個局處，已編制完，有難處，體育處設置的可行性需有更多討論，針對今年全國運屏東隊表現，檢討並加強改進，也會持續努力。

屏東縣體發中心28日將頒發今年全國運動會獲獎的績優選手與教練頒獎典禮，將頒給20項共154名獲獎人員，總獎金高達1048萬元，感謝選手、教練的努力。

屏東縣 全運會

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