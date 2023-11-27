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屏東社區營造成果展 潮州推公民提案獲獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣潮州鎮公所推動縣內首個參與式預算公民提案，讓鎮民提案建基路老街活化方案、票選，獲「最潮公民參與獎」。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州鎮公所推動縣內首個參與式預算公民提案，讓鎮民提案建基路老街活化方案、票選，獲「最潮公民參與獎」。記者劉星君／攝影

2023屏東社區營造成果展，以「食嶼、島風、慶豐收」為主題，今在屏東市勝利星村舉行，38個單位共同參與，以動靜態展現社造成果，屏東縣潮州鎮公所推動縣內首個參與式預算公民提案，鎮民提案建基路老街活化方案、票選，獲得「最潮公民參與獎」。

成果展邀請金曲客家專輯得主顏志文，演唱新歌「陽光的故鄉」揭開活動序幕，並頒發「社造獎」鼓勵執行優異社區青年

屏東縣府文化處說，今年度社造推動以食農教育及母語傳承為議題，鼓勵居民以不同面向，發掘在地特色，有22個社區、學校、鄉鎮公所積極參與，11組青年及6組新住民共同投入

屏東縣潮州鎮公所推動縣內首件參與式預算公民提案，邀請民眾提出對鎮內建基路老街活化各種想像，包括老街美化大改造、網美市集等方案，再由民眾票選並實踐。

公所主秘王建元說，今年辦大潮祭、大潮藝文市集等活動，就以建基路為基礎，將依鎮民提案投票結果分2年完成方案。

本次社造活動中，青年林彥廷陪伴牡丹鄉大梅部落，執行影像及遊程規畫，協助部落長輩採集植物過山香產品開發；青年陳怡晴結合萬巒社區與萬巒國中，記錄耆老記憶轉為教案，五感體驗認識飲食文化；高樹鄉新南國小帶領學生走入社區，傳承舞獅文化。

屏東縣 青年 老街

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