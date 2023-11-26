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莫忘祖宗言 温家3姊弟獲全國語文競賽客語情境演說特優

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
温家三姊弟温彥蓁、温瑧沺、温彥丞（右至左），在112年全國語文競賽包辦客語情境式演說國中組、國小組特優。圖／高雄市教育局提供
温家三姊弟温彥蓁、温瑧沺、温彥丞（右至左），在112年全國語文競賽包辦客語情境式演說國中組、國小組特優。圖／高雄市教育局提供

「寧賣祖宗田，莫忘祖宗言！」112年全國語文競賽在高雄舉行，正興國中温彥蓁、莊敬國小温彥丞與温瑧沺三姊弟，包辦客語情境式演說國中、國小組特優，揮出傳承客語全壘打，是客家鄉親的驕傲。

温彥蓁、温彥丞是親姊弟，温瑧沺則是堂妹，3人代表高雄市參與全國競賽，今天下午成績發布，3人包辦客語情境式演說國中、國小組特優第一，讓學校與鄉親非常高興。

溫家姐弟是美濃客家子弟，雖然住在高雄市區，但是家庭教育卻保持著「寧賣祖宗田，莫忘祖宗言」的客家思想。父母相當重視孩子說母語，用心傳承客語。

指導老師吳貞瑩與李淑娟說，温家3姊弟的父母重視孩子的教育與品格，在校品學兼優深獲師長肯定。假日回美濃探望祖父母時，用客語與長輩問候。家長希望孩子能根植母語邁向國際，鼓勵孩子培養華語、客語、英語並用的能力，還有生活語言對譯能力。

温彥蓁、温彥丞與温瑧沺，感謝老師們的悉心指導，為美濃和高雄贏得3個全國特優，他們說要持續發揚傳承客語。

客語 父母 美濃

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