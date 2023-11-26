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高雄鐵路地下化最後一哩九如橋拆除 跨愛河新橋115完工

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄九如橋的引道達624公尺、橋寬20公尺，今天動工拆除。記者劉學聖／攝影
高雄九如橋的引道達624公尺、橋寬20公尺，今天動工拆除。記者劉學聖／攝影

高雄鐵路地下化後，原跨越鐵路的10座陸橋及2座地下道，已陸續拆除或填平，恢復成平面道路。目前僅剩最後一哩路「九如橋」，今天完成最後一次服務富邦馬拉松路跑後，由高雄市長陳其邁主持祈福動工典禮正式拆除，施工期間來往車輛可改行願景橋及中都橋。

高雄市長陳其邁表示，九如橋的引道達624公尺、橋寬20公尺，所以橋梁周遭土地規畫利用，對地方發展造成很大的影響，市府決定拆除。總經費7.2億由市府負擔2億，其他的5.2億由中央負擔，感謝立委李昆澤與市議會議員，才讓拆除和新建橋梁能夠順利進行。未來整個中都的發展會與美術館區連成一片。

工務局長楊欽富表示，九如橋興建於民國65年，橋齡47年，跨越翠華路、輕軌、河西一路、愛河及同盟三路，為東西向交通要道，屬都市計畫已公告防災計畫中第一層級的緊急道路。考量橋齡已達設計年限，結構斑駁待修，基於該區域防災需求、區域發展等因素，橋梁改建計畫勢在必行。

九如橋拆除經費1億3767萬元，拆除期間預定今年12月中旬即可先行恢復翠華路、河西一路、同盟三路南北向通行；113年1月中旬可恢復九如三路、九如四路平面道路通車，整體拆除工程預定113年3月拆除完成。之後再進行橫跨愛河的新建橋梁工程，新橋梁總經費為5億8188萬元，預計115年完工通車，完工後可提供雙向各有一快車道及一混合車道，未來新橋梁將縫合兩側道路平面化，交通與景觀優化，進一步帶動鼓山、內惟社區與中者生活圈發展。

「雖然要面對一段時間的交通黑暗期，還是要忍受。」中都居民王女士說，以前每天出入都要經過九如橋，今天看到封橋拆除，有些不習慣，還要再繞路，希望拆除後環境能變更好。

工務局新工處表示，九如橋施工期間，來往車輛請改行願景橋及中都橋，東往西車輛可於中華二路或美都路提前改道，西往東車輛可於青海路提前改道願景橋，或是利用鼓山三路連接中都橋。原行駛九如橋的公車路線共4條改走願景橋，並配合取消東側的九如橋停靠站。工區範圍路段已設置交通維持設施及義交指揮，確保周邊行車安全與順暢。

高雄九如橋的引道達624公尺、橋寬20公尺，是許多高雄人的回憶，今天動工拆除。記者徐如宜／攝影
高雄九如橋的引道達624公尺、橋寬20公尺，是許多高雄人的回憶，今天動工拆除。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（右一）主持祈福動工典禮正式拆除，施工期間來往車輛可改行願景橋及中都橋。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（右一）主持祈福動工典禮正式拆除，施工期間來往車輛可改行願景橋及中都橋。記者徐如宜／攝影
高雄九如橋的引道達624公尺、橋寬20公尺，今天動工拆除。記者劉學聖／攝影
高雄九如橋的引道達624公尺、橋寬20公尺，今天動工拆除。記者劉學聖／攝影

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